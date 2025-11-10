El Balonmano Mislata pierde frente al Elda, actual líder de la competición La derrota deja un sabor amargo a los valencianos tras el buen encuentro a domicilio

La Jornada 9 del Grupo E de la Primera División Nacional presentaba un interesante duelo entre el líder de la competición, el Balonmano Elda, y otro de los grandes animadores esta temporada, el Balonmano Mislata. Tras un encuentro que cambió varias veces de mano, finalmente la victoria fue para el dueño de casa, que sufrió mucho para conseguirla.

La primera mitad de la etapa inicial, como suele suceder, fue de paridad absoluta, con ambos equipos estudiándose y conociéndose. La primera ventaja fue para el local, que sacó dos goles de ventaja. La visita no solo se recuperó, sino que dio vuelta el marcador y se fue al descanso 13-14 por delante de su rival.

El complemento tuvo de todo. El Balonmano Mislata empezó con todo: atajadas de Jorge Ferrer y goleo repartido para ponerse 14-20 en ventaja, algo que obligó al reconocido entrenador eldense, Gedeón Guardiola, a pedir minuto para ordenar a los suyos. A los 11 minutos, el Elda se acercó a dos goles y fue el turno de Jorge Fernández y Mauro Longarini de frenar las acciones para acomodarse. Los valencianos estiraron la ventaja a tres, pero allí comenzaría a resurgir el local.

El bielorruso Mikita Liavonau (anotó 6 goles) se hizo dueño del partido y fue el gran artífice del triunfo para el Balonmano Elda, que también contó con 7 dianas de Mario Rodríguez Saez y 5 de Faust Talens. En el Balonmano Mislata, el propio Montes y Saúl Miralles anotaron 6 goles cada uno, mientras que Santino Boado y Hugo Herraiz aportaron 4 cada uno.

La derrota le deja un sabor agridulce a los de Valencia, que no pudieron sumar, pero sí jugaron de igual a igual con el gran candidato al título en la competición. El Balonmano Mislata quedó sexto y recibirá la semana próxima al Balonmano Torrevieja en el Pabellón La Canaleta, donde se mantiene inexpugnable.

El Mislata B gana en Sueca

El equipo de Segunda División Nacional del Balonmano Mislata volvió a la victoria y nada menos que en la pista del Balonmano Sueca. La victoria de los de La Canaleta fue por 20-25 con 9 goles de Josep Savall. El Mislata B se ubica quinto y la semana próxima recibirá a EON Alicante B.

Los veteranos arrancan bien

En el arranque de la Liga Máster para mayores de 35 años, el Balonmano Mislata se impuso en el debut al siempre complicado Balonmano Benetússer. El marcador final fue de 22-20 para un Mislata que contó con 7 goles de José Ángel Aparicio y 5 de Sergi López. La próxima jornada será ante el Handbol Onda.