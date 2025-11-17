Balonmano Mislata derrota a Torrevieja y se afianza en casa
Tras alzarse con un resultado de 29 a 23, el conjunto vencedor sigue manteniéndose invicto en todos sus partidos en La Canaleta
Redacción Deportes
Valencia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:18
Por la Jornada 10 del Grupo E de la Primera División Nacional, el Balonmano Mislata ha dado otra muestra de fortaleza como local al imponerse con categoría al Balonmano Torrevieja por 29-23 en un Pabellón La Canaleta que volvió a vibrar con uno de los animadores de la competición.
El inicio del partido mostró muchos errores de ambos conjuntos, pero también hubo aciertos del lado del dueño de casa. A los 10 minutos de juego, el marcador mostraba un implacable 5-0 para el Balonmano Mislata, con un Hugo Herraiz que comenzaba a destacar. El resto de la etapa se equiparó, aunque el local logró estirar la ventaja a seis tantos, en el 12-6. Finalmente, la visita pudo recortar e irse al descanso 12-8 abajo.
El complemento parecía cambiar roles, con el Balonmano Torrevieja acertando y con los de Valencia fallando. Tanto es así que la ventaja local llegó a ser apenas de dos, en el 14-12. Un golazo de Saúl Miralles y un robo y contraataque del propio Herraiz terminaron de romper la paridad. De ahí en adelante, fue todo para los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini. Jorge Ferrer encontró el ritmo en la portería, Herraiz se erigió en figura del partido (fue el goleador con 7 tantos) y Miralles y Alberto Hernández Bel -6 goles cada uno- fueron infalibles desde los extremos. El resultado final mostró un cómodo 29-23 para los valencianos.
Con este resultado, el Balonmano Mislata sigue contando como victorias todas sus presentaciones en La Canaleta y se afirma como protagonista de una competición que lo tiene en la quinta colocación. La semana próxima, habrá derbi valenciano en la pista del Levante UDBM Marni, que marcha sexto.