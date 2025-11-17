Balonmano Mislata derrota a Torrevieja y se afianza en casa Tras alzarse con un resultado de 29 a 23, el conjunto vencedor sigue manteniéndose invicto en todos sus partidos en La Canaleta

Redacción Deportes Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:18 Comenta Compartir

Por la Jornada 10 del Grupo E de la Primera División Nacional, el Balonmano Mislata ha dado otra muestra de fortaleza como local al imponerse con categoría al Balonmano Torrevieja por 29-23 en un Pabellón La Canaleta que volvió a vibrar con uno de los animadores de la competición.

El inicio del partido mostró muchos errores de ambos conjuntos, pero también hubo aciertos del lado del dueño de casa. A los 10 minutos de juego, el marcador mostraba un implacable 5-0 para el Balonmano Mislata, con un Hugo Herraiz que comenzaba a destacar. El resto de la etapa se equiparó, aunque el local logró estirar la ventaja a seis tantos, en el 12-6. Finalmente, la visita pudo recortar e irse al descanso 12-8 abajo.

El complemento parecía cambiar roles, con el Balonmano Torrevieja acertando y con los de Valencia fallando. Tanto es así que la ventaja local llegó a ser apenas de dos, en el 14-12. Un golazo de Saúl Miralles y un robo y contraataque del propio Herraiz terminaron de romper la paridad. De ahí en adelante, fue todo para los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini. Jorge Ferrer encontró el ritmo en la portería, Herraiz se erigió en figura del partido (fue el goleador con 7 tantos) y Miralles y Alberto Hernández Bel -6 goles cada uno- fueron infalibles desde los extremos. El resultado final mostró un cómodo 29-23 para los valencianos.

Con este resultado, el Balonmano Mislata sigue contando como victorias todas sus presentaciones en La Canaleta y se afirma como protagonista de una competición que lo tiene en la quinta colocación. La semana próxima, habrá derbi valenciano en la pista del Levante UDBM Marni, que marcha sexto.

Temas

Valenciano

Balonmano

Mislata

Torrevieja