Partido de volleyball femenino en los Juegos Deportivos Municipales LP

Arranca la nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales de València

Este fin de semana comenzarán las ligas de baloncesto, balonmano, hockey, voleibol, fútbol sala y la primera jornada individual de ajedrez, con más de 7.000 inscritos

Redacción Deportes

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

Este fin de semana se da el pistoletazo de salida a la mayoría de las competiciones dirigidas a niños y niñas en edad escolar de ... los Juegos Deportivos Municipales de Valencia, un programa de referencia que combina deporte, convivencia y valores. Se trata de una cita muy esperada para familias, colegios y clubes deportivos, que año tras año contribuyen a que miles de escolares vivan el deporte como una herramienta para crecer, compartir y aprender. «Desde la Fundación Deportiva Municipal apostamos por fomentar el deporte base desde edades tempranas y no hay mejor escenario que los Juegos Deportivos para empezar a vivir los mejores valores del deporte en nuestra ciudad», ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

