Arranca la nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales de València

Este fin de semana se da el pistoletazo de salida a la mayoría de las competiciones dirigidas a niños y niñas en edad escolar de ... los Juegos Deportivos Municipales de Valencia, un programa de referencia que combina deporte, convivencia y valores. Se trata de una cita muy esperada para familias, colegios y clubes deportivos, que año tras año contribuyen a que miles de escolares vivan el deporte como una herramienta para crecer, compartir y aprender. «Desde la Fundación Deportiva Municipal apostamos por fomentar el deporte base desde edades tempranas y no hay mejor escenario que los Juegos Deportivos para empezar a vivir los mejores valores del deporte en nuestra ciudad», ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Miles de participantes llenarán las instalaciones deportivas de la ciudad. Para muchos escolares será su primera experiencia en competición, mientras que otros continuarán su recorrido deportivo en un entorno donde se prioriza el respeto, la formación y la práctica saludable de la actividad física. «Es una gran oportunidad para acercar a los más pequeños al mundo deportivo, crear sentido de equipo y generar hábitos positivos que podrán mantener y seguir desarrollando a lo largo de su vida», ha insistido la edil.

En total, los Juegos Deportivos Municipales de Valencia cuentan ya con 7.238 participantes y 630 equipos inscritos, repartidos en 11 modalidades deportivas, aunque se prevé alcanzar la cifra de 10.000 participantes antes del cierre definitivo de inscripciones el próximo 20 de marzo de 2026. Estas pueden realizarse a través de la página web oficial. «Son unas cifras muy positivas que ratifican el saber hacer de nuestro tejido asociativo y el compromiso firme de este Ayuntamiento con el deporte base», ha señalado Rocío Gil.

Durante el fin de semana del 8 de noviembre comenzarán las ligas de baloncesto, balonmano, hockey, voleibol, fútbol sala y la primera jornada individual de ajedrez. Algunas disciplinas ya han arrancado, como es el caso de atletismo, que comenzó el pasado 25 de octubre con la primera jornada de Cross individual y por equipos, mientras que bádminton iniciará la actividad el 15 de noviembre. A lo largo del curso, también se incorporarán otras modalidades individuales, como es el caso de la esgrima, que seguirán sumando participantes conforme avance la temporada.

Además de la competición, la FDM pone un especial énfasis en los valores. Desde 2014, desarrolla la iniciativa 'Valora Tu Juego Limpio', a través de la cual los entrenadores valoran la actitud del equipo contrario y de los árbitros al finalizar cada encuentro. Esta herramienta promueve el respeto, la igualdad y la convivencia, implicando activamente a las entidades en la construcción de un entorno deportivo más positivo y responsable.