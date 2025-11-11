Arranca la 51ª Subida al Garbí 2025

La Subida al Garbí ya cumplió el año pasado medio siglo de historia y en esta nueva edición, la prueba tendrá lugar este año los ... días 20 y 21 de Diciembre, como siempre en Serra (Valencia), y será la última prueba de la temporada de la Copa de España de Montaña (Copa CEM) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (REFdA), así como la última prueba puntuable del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana que convoca la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV) por lo que se decidirán muchos títulos y categorías del año 2025.

El pasado lunes 10 de noviembre se hizo público el Reglamento Particular de la prueba, así como el recorrido de la misma, y se han abierto las inscripciones para los participantes.

En la página oficial de la prueba se pueden encontrar todos los datos de la carrera, y permite enlazar con la página de inscripciones de la RFEdA donde tendrán que inscribirse todos los participantes, tanto los que participen en la Copa de España, como en el campeonato autonómico, al ser una prueba de carácter nacional.

Asimismo los participantes tendrán que rellenar un Formulario de Asistencias para indicar las necesidades de espacios que cada equipo utilizará.

En cuanto a la cita en sí, el sábado 20 de diciembre tendrán lugar las Verificaciones Previas de los participantes y el Parque Cerrado Exposición de los vehículos participantes en la localidad de Serra, y será a las 20:30h tanto la Ceremonia de Salida como la presentación de los equipos participantes en la prueba.

El domingo 21 de diciembre tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 Km, que se realizará en 4 Mangas, y que tendrá su Salida, a partir de las 09:00h en el quilómetro 28,700 de la carretera CV-310 en el municipio de Torres Torres, y terminará en el quilómetro 1,700 de la carretera CV-3341, en el municipio de Serra, con un desnivel de 432 m entre la Salida y la Meta.

También el domingo 21 de Diciembre a las 15:30 h está prevista la Entrega de Trofeos en el Parking del Rte. L'Oronet («Cruce Garbi») en el mismo trazado de la prueba.