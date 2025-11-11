Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala las zonas donde caerán
Logo oficial de la 51ª Subida al Garbí LP

Arranca la 51ª Subida al Garbí 2025

La prueba cumplió el año pasado medio siglo de historia y será la última de la temporada de la Copa de España de Montaña

Redacción Deportes

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

La Subida al Garbí ya cumplió el año pasado medio siglo de historia y en esta nueva edición, la prueba tendrá lugar este año los ... días 20 y 21 de Diciembre, como siempre en Serra (Valencia), y será la última prueba de la temporada de la Copa de España de Montaña (Copa CEM) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (REFdA), así como la última prueba puntuable del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana que convoca la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV) por lo que se decidirán muchos títulos y categorías del año 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  6. 6 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  7. 7 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  8. 8 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  9. 9

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  10. 10 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Arranca la 51ª Subida al Garbí 2025

Arranca la 51ª Subida al Garbí 2025