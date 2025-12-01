Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El jefe de gabinete de Mazón: «Nadie reclamó al presidente en el Cecopi»
Ángela Martínez nadando. LP

Ángela Martínez busca la medalla en el Europeo de piscina corta

La nadadora valenciana se prepara para el campeonato internacional

R. D.

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:25

Comenta

La nadadora de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana Ángela Martínez, integrante del KZM Swimming Team, volverá a competir en piscina representando a ... la selección española absoluta en el Campeonato de Europa de piscina corta, que se celebrará en Lublin (Polonia) del 2 al 7 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  6. 6

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  9. 9

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  10. 10 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ángela Martínez busca la medalla en el Europeo de piscina corta

Ángela Martínez busca la medalla en el Europeo de piscina corta