Ángela Martínez busca la medalla en el Europeo de piscina corta

La nadadora de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana Ángela Martínez, integrante del KZM Swimming Team, volverá a competir en piscina representando a ... la selección española absoluta en el Campeonato de Europa de piscina corta, que se celebrará en Lublin (Polonia) del 2 al 7 de diciembre.

La convocatoria nacional estará formada por 25 nadadores, en una edición especialmente relevante tras la ausencia española en la anterior cita continental de Otopeni (Rumanía) en 2023. Martínez, nacida en 2004, afronta este campeonato con grandes opciones en las pruebas de 800 y 1500 metros libre.

Tras varias temporadas centrada exclusivamente en las aguas abiertas, la fondista alicantina regresa a la piscina en un evento internacional por primera vez desde el Europeo de corta de Kazán en 2021.

El programa de competición de Ángela Martínez será el siguiente:

- Jueves 4 de diciembre: Eliminatorias 800 libre (10:00 h)

- Viernes 5 de diciembre: Final 800 libre (19:00 h)

- Sábado 6 de diciembre: Eliminatorias 1500 libre (10:00 h)

- Domingo 7 de diciembre: Final 1500 libre (19:00 h)

En caso de clasificarse entre las ocho mejores en las rondas eliminatorias.

La nadadora de la FNCV afronta esta cita continental con ilusión y ambición, dispuesta a confirmar su gran estado de forma y a competir por un puesto destacado en el panorama europeo.