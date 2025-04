Altea se convierte en epicentro de la vela femenina con la Liga Iberdrola

Este fin de semana, los días 26 y 27 de abril, el Club Náutico de Altea se viste de gala para acoger la segunda prueba ... de la Liga Iberdrola de Vela Femenina, un evento que reunirá a las mejores regatistas del país en aguas de la bahía alteana. Este circuito nacional, organizado por la Real Federación Española de Vela en colaboración con los clubes anfitriones, celebra este año su quinta edición, consolidándose como un referente del deporte femenino en España.

Tras una emocionante inauguración en Getxo, donde el equipo Solgreen del Real Club Náutico de Valencia se alzó con la victoria, la competición se traslada ahora a la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, las regatas se disputarán a bordo de monotipos Platu 25, embarcaciones facilitadas por el Club Náutico de Altea, garantizando así la igualdad técnica entre los equipos y centrando la atención en la habilidad táctica y la coordinación de las tripulaciones.

El formato de la Liga Iberdrola se caracteriza por su agilidad y dinamismo, con una serie de regatas cortas y un sistema de rotación rápida. La competición culminará con una Medal Race para los seis mejores equipos de la fase clasificatoria, una manga decisiva con puntuación doble que definirá el podio de esta segunda etapa.

Un total de once equipos y 55 mujeres se han inscrito en el evento de Altea, lo que pone de manifiesto el creciente interés y la consolidación de esta competición, cuyo objetivo principal es impulsar la vela femenina en España.

Entre los equipos participantes, destaca el regreso del Solgreen del RCN Valencia y el CN Arenal, liderado por Elena de Tomás, que buscará mantener su posición de liderazgo tras la victoria en Getxo. «Creo que participamos en Altea con un equipo muy sólido aunque no somos las mismas que en Getxo, por ejemplo Maria Perelló no estará. Además, las rivales son muy fuertes y estará muy disputado, así que no nos podemos confiar» asegura De Tomás.

El equipo femenino de Altea también competirá en esta segunda prueba, con la motivación añadida de hacerlo en casa. «Estamos muy ilusionadas por competir en Altea, donde conocemos bien el campo de regatas», comenta Gracia Suárez, capitana del equipo. «Venimos a seguir sumando puntos y, sobre todo, a disfrutar de la competición al más alto nivel».

La Liga Iberdrola de Vela Femenina, que también es Campeonato de España de Vela Femenina, consta de cinco eventos que se celebran en diferentes puntos del litoral español. Tras la cita de Altea, el circuito continuará en el Real Club Náutico de Gran Canaria (10-11 de mayo), Real Club Náutico de Palma (13-14 de septiembre) y finalizará con la Gran Final en el Club Náutico de Calpe (10-12 de octubre).