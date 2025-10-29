Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación del campeonato en el Club Náutico de Altea. lp

Altea se convierte en el epicentro internacional de la vela juvenil

El Club Náutico ha sido elegido sede para la Youth Sailing Champions League que se celebrará del 7 al 9 de noviembre.

R.D

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:53

Del 7 al 9 de noviembre, el Club Náutico de Altea acogerá la cita internacional del campeonato más importante del calendario europeo, la Youth Sailing ... Champions League. Este prestigioso evento internacional reunirá a 24 equipos juveniles procedentes de 12 países —11 europeos y uno de Estados Unidos—, completando así el cupo máximo de inscripciones permitido por la organización.

