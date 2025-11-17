Más allá de la pista: El Balonmano Mislata busca despertar la pasión por el deporte en la calle
Redacción Deportes
Valencia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:58
Llega la novena edición del tradicional «Balonmano Calle», una iniciativa organizada por el Club Balonmano Mislata para devolver el deporte a las calles e incentivar ... la actividad física entre niños y niñas de todas las edades. Además de la práctica deportiva, la propuesta incluye DJ y música en directo, juegos, retos y gymkanas, y regalos para todos los participantes.
La actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mislata y se llevará a cabo en tres jornadas y lugares diferentes:
- Martes 18 de noviembre de 17 a 19hs en Avenida Gregoria Gea, frente al Centro Cultural de Mislata.
- Martes 25 de noviembre de 17 a 19hs en Avenida Gregoria Gea, frente al Centro Cultural de Mislata.
- Sábado 29 de noviembre de 15.30 a 17.30hs en el parking del Pabellón La Canaleta.
El «Balonmano Calle» tiene cuatro pilares fundamentales en los que se apoya para su realización: fomentar la vida sana y la convivencia, acercar el deporte a todas las edades y géneros, potenciar el sentido de pertenencia y la conciencia ciudadana, y convertir la ciudad en un gran escenario deportivo. El objetivo es que los espacios urbanos se transformen en escenarios de deporte, diversión, convivencia y vida saludable.
Mauro Longarini, Presidente del Club Balonmano Mislata, afirmó: «Nuestro lema refleja nuestra misión: acercar el deporte a la comunidad y despertar la pasión por la actividad física en todas las edades. Creemos que el deporte no es solo una actividad, sino un puente que une personas, fortalece valores y genera experiencias compartidas que quedan para siempre». «Queremos que cada persona que se acerque a nuestro club se sienta parte de algo más grande: un movimiento que celebra la energía, la colaboración y la alegría de practicar deporte», concluyó Longarini.
Se espera que más de 600 niños y niñas participen en los 72 partidos de balonmano que se organizarán. Además, cada jornada contará con un DJ con música en directo, distintos juegos y actividades, retos y gymkanas para ganar premios, y regalos para todos los participantes ofrecido por patrocinadores como SVINT, Parada Italia, Folder, Clínica Dental Ferrer y Clínica del Pie Juanjo Martínez. Con el «Balonmano Calle», el Club Balonmano Mislata subraya su visión de que el deporte va más allá de la competición: es una herramienta poderosa para la convivencia, el desarrollo de valores y la salud. Al transformar temporalmente las calles en un gran escenario de juego, el club no solo busca promover el balonmano, sino invitar a todos a ser parte de una vida más sana y en comunidad.
