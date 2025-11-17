Más allá de la pista: El Balonmano Mislata busca despertar la pasión por el deporte en la calle

Llega la novena edición del tradicional «Balonmano Calle», una iniciativa organizada por el Club Balonmano Mislata para devolver el deporte a las calles e incentivar ... la actividad física entre niños y niñas de todas las edades. Además de la práctica deportiva, la propuesta incluye DJ y música en directo, juegos, retos y gymkanas, y regalos para todos los participantes.

La actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mislata y se llevará a cabo en tres jornadas y lugares diferentes:

- Martes 18 de noviembre de 17 a 19hs en Avenida Gregoria Gea, frente al Centro Cultural de Mislata.

- Martes 25 de noviembre de 17 a 19hs en Avenida Gregoria Gea, frente al Centro Cultural de Mislata.

- Sábado 29 de noviembre de 15.30 a 17.30hs en el parking del Pabellón La Canaleta.

El «Balonmano Calle» tiene cuatro pilares fundamentales en los que se apoya para su realización: fomentar la vida sana y la convivencia, acercar el deporte a todas las edades y géneros, potenciar el sentido de pertenencia y la conciencia ciudadana, y convertir la ciudad en un gran escenario deportivo. El objetivo es que los espacios urbanos se transformen en escenarios de deporte, diversión, convivencia y vida saludable.

Mauro Longarini, Presidente del Club Balonmano Mislata, afirmó: «Nuestro lema refleja nuestra misión: acercar el deporte a la comunidad y despertar la pasión por la actividad física en todas las edades. Creemos que el deporte no es solo una actividad, sino un puente que une personas, fortalece valores y genera experiencias compartidas que quedan para siempre». «Queremos que cada persona que se acerque a nuestro club se sienta parte de algo más grande: un movimiento que celebra la energía, la colaboración y la alegría de practicar deporte», concluyó Longarini.

Se espera que más de 600 niños y niñas participen en los 72 partidos de balonmano que se organizarán. Además, cada jornada contará con un DJ con música en directo, distintos juegos y actividades, retos y gymkanas para ganar premios, y regalos para todos los participantes ofrecido por patrocinadores como SVINT, Parada Italia, Folder, Clínica Dental Ferrer y Clínica del Pie Juanjo Martínez. Con el «Balonmano Calle», el Club Balonmano Mislata subraya su visión de que el deporte va más allá de la competición: es una herramienta poderosa para la convivencia, el desarrollo de valores y la salud. Al transformar temporalmente las calles en un gran escenario de juego, el club no solo busca promover el balonmano, sino invitar a todos a ser parte de una vida más sana y en comunidad.