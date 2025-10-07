Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
Aitana Díaz, primera por la izquierda, con su medalla. LP

Aitana Díaz sigue brillando: subcampeona del mundo júnior de judo

La deportista del CEAR de Valencia se consagra en -48 kg tan solo un mes después de proclamarse campeona de Europa

Manuel Campos

Martes, 7 de octubre 2025, 11:47

Comenta

El Campeonato Mundial de la categoría junior no podía comenzar de la mejor manera para el judo valenciano. Tras proclamarse campeona de Europa hace un mes en Eslovaquia, Aitana Díaz ha logrado el subcampeonato mundial en Perú.

Sobre el tatami de Lima, en donde participan 463 deportistas representantes de 65 países, Aitana Díaz volvió a escribir su nombre en una nueva competición internacional de la categoría sub-21.

La judoca del CEAR Valenciana comenzaba su competición mundialista superando a la kazaja Abduali y posteriormente venció a la medallista olímpica en París 2024, la sueca Babulfat.

En los cuartos de final, continúa su camino venciendo a la rumana Bogdan y, en el combate de semifinales, superó en el Golden Score a la neerlandesa Wandel.

Ya en el combate por el título, la japonesa Yoshino -subcampeona mundial junior en 2024- logró derrotar a una estelar Aitana Díaz que, aunque se haya quedado a las puertas del oro, firmó un torneo brillante.

Una plata mundialista que se suma al oro europeo conseguido hace un mes en Eslovaquia y que confirma el formidable presente de una deportista con mucha proyección para el futuro del judo nacional.

