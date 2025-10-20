El ADN CAU Valencia de rugby vence al Andorra

Redacción Deportes Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 09:47 Comenta Compartir

El ADN CAU Rugby Valencia sumó su segunda victoria de la temporada ante el rival más peligroso de su grupo, el Andorra. Y lo hizo en un partido vibrante e igualado. Un partido donde siempre fue por delante, donde supo jugar cuando tocaba y donde supo defender cuando tocaba. Un partido en donde el CAU salió a relucir en los momentos clave con una convocatoria donde 18 de los 23 jugadores han llegado al primer equipo desde la cantera de la club. Un ejemplo más de esa apuesta del equipo valenciano por apoyar a los de la casa.

El choque comenzó con los dos equipos muy enchufados, con un juego muy dinámico y con igualdad máxima. Anotaba primero el CAU con ensayo de Carlos Cabedo que trasformó Joan Terol para ponerse 7-0. Minutos después recortaron distancias con un puntapié de castigo los andorranos pero en ese toma y daca el apertura valenciano demostraba su clase pateando con acierto todos los golpes que cometían sus rivales. El juego del CAU era rápido y eficaz y los andorranos sólo podían recortar distancias a base de coraje. Al descanso 13-11 para los locales y mucho por ver en la segunda mitad.

Y esa segunda mitad no defraudó. Puso una marcha más el Andorra y se defendía el CAU como podía pero con orden y acierto. Tanto que una amarilla a Dani Santiago mediada esa segunda mitad no fue aprovechada por el Andorra para recortar distancias. Los del Principado llegan a la 22 rival pero no encontraban el camino para convertir esa superioridad en puntos. Con ya quince contra quince fue le CAU quien si encontró el hueco para anotar su segundo ensayo en una gran jugada que culminó Joan Terol y que también trasformó. Eran minutos de tensión y cada vez los visitantes apretaban más. sacando partido a su defensa y de nuevo con superioridad visitante llegó el ensayó de Andorra para poner el 21-16 en le marcador. En unos minutos finales agónicos, el CAU defendió a muerte para sumar su segunda victoria y consiguió ante la desesperación de su rival. El marcador ya no se movió. Final como 21-16 para el CAU.