Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
Jorge Morcillo, jugador de Les Abelles, corre por el balón LP

Les Abelles Rugby cae ante Fénix de Zaragoza en un partido intenso

El conjunto valenciano pierde 33-27 en un partido con ritmo, entrega y demasiadas infracciones que acabaron pesando en el resultado

R.D.

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

Les Abelles no pudo sumar en su visita a Zaragoza, donde Recoletas Salud Fénix se impuso por 33-27 en un encuentro muy disputado, de alto ritmo y con dominio alterno. El equipo naranja comenzó con fuerza, pero las indisciplinas y algunos errores en momentos clave acabaron decantando el resultado para el conjunto local.

El inicio fue prometedor para la colmena. En el minuto 4, Jorge Morcillo abrió el marcador tras una gran jugada colectiva, con Lucas Martín acertando la transformación (0-7). El apertura amplió con un golpe de castigo (0-10) y Noah Cooper estiró la ventaja tras una buena acción por el ala, también convertida (0-17).

A partir de ahí, Fénix aprovechó las infracciones para recortar diferencias y adueñarse del ritmo del partido. Rivero, El Gourch y Siepe lideraron la remontada local, dejando el marcador 33-17 mediada la segunda parte. Les Abelles, lejos de rendirse, respondieron con los ensayos de Dominic Gagaeolo y Miguel Ventura, que sellaron el 33-27 final tras un gran tramo de esfuerzo y orgullo colectivo.

El entrenador Max fue claro en su análisis tras el encuentro:

«Hoy nuevamente volvemos a dejar al rival tomar protagonismo, cometiendo infracciones y errores de muy novatos. A seguir trabajando. Nos viene bien este parón para la Copa, y a la vuelta tendremos la cabeza puesta en el partido con Valencia.»

A pesar de la derrota, el equipo deja buenas sensaciones y sigue mostrando una evolución positiva en el juego, con pasajes ofensivos de calidad y una actitud intachable hasta el pitido final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  8. 8 Un signo de modernidad en Valencia
  9. 9

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  10. 10

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Les Abelles Rugby cae ante Fénix de Zaragoza en un partido intenso

Les Abelles Rugby cae ante Fénix de Zaragoza en un partido intenso