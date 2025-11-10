Les Abelles Rugby cae ante Fénix de Zaragoza en un partido intenso El conjunto valenciano pierde 33-27 en un partido con ritmo, entrega y demasiadas infracciones que acabaron pesando en el resultado

Les Abelles no pudo sumar en su visita a Zaragoza, donde Recoletas Salud Fénix se impuso por 33-27 en un encuentro muy disputado, de alto ritmo y con dominio alterno. El equipo naranja comenzó con fuerza, pero las indisciplinas y algunos errores en momentos clave acabaron decantando el resultado para el conjunto local.

El inicio fue prometedor para la colmena. En el minuto 4, Jorge Morcillo abrió el marcador tras una gran jugada colectiva, con Lucas Martín acertando la transformación (0-7). El apertura amplió con un golpe de castigo (0-10) y Noah Cooper estiró la ventaja tras una buena acción por el ala, también convertida (0-17).

A partir de ahí, Fénix aprovechó las infracciones para recortar diferencias y adueñarse del ritmo del partido. Rivero, El Gourch y Siepe lideraron la remontada local, dejando el marcador 33-17 mediada la segunda parte. Les Abelles, lejos de rendirse, respondieron con los ensayos de Dominic Gagaeolo y Miguel Ventura, que sellaron el 33-27 final tras un gran tramo de esfuerzo y orgullo colectivo.

El entrenador Max fue claro en su análisis tras el encuentro:

«Hoy nuevamente volvemos a dejar al rival tomar protagonismo, cometiendo infracciones y errores de muy novatos. A seguir trabajando. Nos viene bien este parón para la Copa, y a la vuelta tendremos la cabeza puesta en el partido con Valencia.»

A pesar de la derrota, el equipo deja buenas sensaciones y sigue mostrando una evolución positiva en el juego, con pasajes ofensivos de calidad y una actitud intachable hasta el pitido final.

