Un ataque de Les Abelles. LP

Les Abelles pierde con el Hernani en el debut liguero (27-17)

Los valencianos pelearon con oficio y pusieron contra las cuerdas al equipo vasco, aunque la experiencia local y la precisión al pie en los minutos decisivos marcaron la diferencia

Manuel Campos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:25

El estreno liguero de Les Abelles se saldó con una derrota en campo de Hernani (27-17) en un encuentro de mucho ritmo y exigencia física. El equipo local, fiel a su estilo de juego directo y apoyado por su público, llevó la iniciativa durante gran parte de la primera mitad, donde supimos defender con orden pero no conseguimos materializar nuestras llegadas. Al descanso, el marcador reflejaba un 6-0 para Hernani.

La segunda parte ofreció un espectáculo mucho más abierto y dinámico. Hernani golpeó primero con un ensayo de Infante (44'), seguido por el de Solano (55') y las transformaciones al pie de Elosegi. Sin embargo, nuestra reacción fue inmediata: Marc Genovés recortó distancias con un ensayo en el 48', Héctor Burke volvió a marcar tres minutos más tarde y Mateo Martínez convirtió la transformación para poner emoción al choque. A la hora de partido, Genovés volvió a zafarse de la defensa rival para firmar su segundo ensayo y situar el marcador en un ajustado 18-17.

Con apenas diez minutos por jugar, rozábamos la remontada. Sin embargo, la experiencia de Hernani salió a relucir en los instantes finales: tres golpes de castigo transformados por Elosegi (65', 67' y 80') estiraron la ventaja hasta el 27-17 definitivo. Los locales supieron aprovechar nuestros errores en campo propio y nos dejaron a las puertas del bonus defensivo.

Lucas Martín valoró el esfuerzo del equipo: «La verdad que un partidazo para iniciar la liga, muy divertido y competido. Sabíamos que iba a ser un campo difícil y así fue. Hay que felicitar a Hernani porque tiene una afición espectacular que les ha sumado ese jugador número 16. Ahora toca pensar en nuestro debut en casa y hacernos fuertes allí».

Más allá del resultado, la imagen del equipo fue positiva. Los jugadores dirigidos por Max mostraron carácter, fortaleza defensiva y capacidad de reacción ante un rival exigente en su campo. Un inicio que, pese a la derrota, nos deja buenas sensaciones para lo que resta de temporada.

📊 Ficha técnica

División de Honor Élite Masculina – Jornada 1

📅 21/09/2025 – 12:00h

🏟 Landare Toki (Hernani)

Resultado: Hernani CRE 27 – 17 CP Les Abelles

Marcador:

17' Ariceta (Hernani) – Golpe de castigo (3-0)

37' Ariceta (Hernani) – Golpe de castigo (6-0)

44' Infante (Hernani) – Ensayo (11-0)

48' Genovés – Ensayo (11-5)

51' Burke – Ensayo + transformación Martínez (11-12)

55' Solano (Hernani) – Ensayo + transformación Elosegi (18-12)

60' Genovés – Ensayo (18-17)

65', 67', 80' Elosegi (Hernani) – Golpes de castigo (27-17)

Árbitro: Ignacio Muñoz Martín, asistido por Jon Bravo y Eki Fanlo.

Amonestaciones: Ninguna.

