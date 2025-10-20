Les Abelles caen ante Industriales en un partido de oficio visitante

El Pantera Vitaldin acogió la cuarta jornada de la División de Honor Élite, donde Les Abelles no pudieron superar a un Ingenieros Industriales que mostró ... mayor precisión en las zonas decisivas. El encuentro terminó con victoria madrileña por 17-26, en un duelo de ritmo irregular pero intenso.

El inicio fue de intercambio de golpes, con ambos equipos buscando territorio mediante el pie. Mateo Martínez falló un golpe temprano y, en el minuto 14, Ignacio Medina adelantó a Industriales (0-3). A los 24 minutos llegó la mejor jugada del primer tiempo: Lucas Martín rompió por el cerrado y, con una patada rasa milimétrica, asistió a Marc Genovés, que ganó la carrera al defensor y posó el balón en la zona de marca. Mateo transformó (7-3).

Sin embargo, los madrileños reaccionaron rápido con otro golpe de Medina (7-6) y un ensayo de Nicolás Serna tras maul (10-11). Antes del descanso, Abelles recortó con un golpe de Mateo, pero el marcador reflejaba mínima ventaja visitante (10-11).

En la segunda parte, Industriales mostró su mejor versión: maul poderoso, control del ritmo y contundencia. Un nuevo ensayo tras touch y pick and go de Marcelo Huerta (10-18) amplió distancias. Pese a varios intentos por reducir la diferencia, Abelles sufrió con la efectividad al pie: Mateo Martínez erró varios lanzamientos que pudieron cambiar el rumbo del partido.

El conjunto madrileño anotó otro ensayo en el minuto 60 por medio de Nicolás Gómez, que prácticamente sentenció (10-23). A diez del final, Matías Ferrario firmó un ensayo de garra tras una melé cerca de la línea rival, transformado por Lucas Martín (17-23). Un último golpe de Rapallo (17-26) cerró el encuentro.

Al término del partido, el capitán José Ángel «Chel» Ortega analizó el encuentro con autocrítica:

«Partido igualado que pudimos llevarnos al bolsillo, pero por indisciplinas y golpes de castigo perdimos muchos metros que costaban ganar e Industriales supo sacarles provecho. Una lástima que se nos escapó el punto bonus en la última jugada. Pese a eso, el grupo está más unido que nunca y esperamos que los buenos resultados se reflejen en las próximas jornadas. Ahora a pensar en Gernika y dejarnos la piel en Urbieta.»

Por su parte, el entrenador Max destacó el trabajo pendiente y la necesidad de corregir errores:

«Mal por la derrota. Hay que reconocer el buen partido de Industriales, que fue superior en los momentos clave. El resultado es consecuencia de 11 penales en el primer tiempo, solo 2 touches ganadas de 6 y varias decisiones erróneas en zonas importantes del campo. Nuestro punto fuerte, la defensa, no estuvo al nivel habitual. Además, no supimos gestionar bien cuándo jugar y cuándo salir con el pie. Toca trabajar más duro e ir a Gernika a buscar los puntos que dejamos atrás de local.»

El encuentro también tuvo un matiz especial: fue el último partido de Allan Bakhtaoui con Les Abelles. El segunda línea francés, que ha formado parte del club en las últimas temporadas, se despide de la colmena para iniciar una nueva etapa en Australia. Desde el club se le desea la mejor de las suertes en su nueva aventura.

Ficha técnica:

Resultado: CP Les Abelles 17 – 26 Ingenieros Industriales Las Rozas

19/10/2025 – 13:00 h

Campo Jorge Diego «Pantera» – Valencia

400 espectadores

División de Honor Élite Masculina – Jornada 4

● 14' Ignacio Medina (Indus) – Golpe (0-3)

● 24' Marc Genovés (Abelles) – Ensayo + transformación Mateo Martínez (7-3) ● 27' Ignacio Medina (Indus) – Golpe (7-6)

● 29' Mateo Martínez (Abelles) – Golpe (10-6)

● 31' Nicolás Serna (Indus) – Ensayo (10-11)

● 44' Marcelo Huerta (Indus) – Ensayo + transformación Medina (10-18) ● 60' Nicolás Gómez (Indus) – Ensayo (10-23)

● 70' Matías Ferrario (Abelles) – Ensayo + transformación Lucas Martín (17-23) ● 79' Iñigo Rapallo (Indus) – Golpe (17-26)

Árbitro: José Luis Murillo García-Gil.

Asistentes: Pablo Casellas Saitta y José Ignacio Covassi.

Delegado federativo: Javier Gallach Lazcorreta.