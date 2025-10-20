Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jugadores de Les Abelles disputan un balón Les Abelles Prensa

Les Abelles caen ante Industriales en un partido de oficio visitante

El conjunto valenciano no logró hacer valer el factor campo (17-26) ante un Ingenieros Industriales muy sólido en defensa y más eficaz en los momentos clave

R.D.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:59

Comenta

El Pantera Vitaldin acogió la cuarta jornada de la División de Honor Élite, donde Les Abelles no pudieron superar a un Ingenieros Industriales que mostró ... mayor precisión en las zonas decisivas. El encuentro terminó con victoria madrileña por 17-26, en un duelo de ritmo irregular pero intenso.

