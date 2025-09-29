Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores de Les Abelles, celebrando el triunfo. Isabel Ahijado

Les Abelles se estrena en casa con autoridad ante Belenos

El equipo valenciano de rugby firma una victoria convincente (22-8) en Quatre Carreres, imponiéndose con una defensa sólida, iniciativa en ataque y momentos de gran calidad individual

E. Marco

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:40

El equipo valenciano de rugby, Les Abelles, estrenó su temporada en casa con una victoria solvente frente a Pasek Belenos (22-8), en un encuentro disputado en el Pantera Vitaldin ante unos 450 espectadores. Los valencianos, que venían de la derrota en Hernani, mostraron una marcha más y se hicieron fuertes desde el inicio hasta el pitido final. El choque arrancó con alternativas al pie: Mateo Martínez abrió el marcador con un golpe (3-0) al que respondió Brais Rey para Belenos (3-3). Los asturianos parecían asentarse en campo contrario, pero Les Abelles supieron reaccionar. En el minuto 14 llegó la jugada de la tarde: Ignacio Topa culminó una carrera de más de 60 metros, escapando de dos rivales y posando el oval tras una buena construcción colectiva. La transformación de Martínez puso el 10-3. Antes del descanso, Gonzalo Garcimartín logró un ensayo en la esquina para Belenos (10-8), dejando el marcador abierto.

La primera parte dejó detalles muy positivos en defensa. Lucas Martín fue motor ofensivo y Héctor Porta, sólido en el centro, lideró la presión. A pesar de algunos errores de placaje, la zaga supo recolocarse y robar balones claves. En la segunda mitad, Les Abelles impuso su ritmo y no dieron opción. A los 52 minutos, tras touche y varias fases de delantera, Gonzalo Sidan rompió con potencia para ensayar (17-8). Poco después, el maul local generó una situación clara: José Ángel 'Chel' Ortega leyó perfectamente la defensa y habilitó a Emiliano Sabadin para el tercer ensayo (22-8). La defensa fue determinante: Belenos no volvió a pisar la 22 valenciana en toda la segunda parte.

Tras el encuentro, el centro Héctor Porta valoró la victoria: «Hoy hemos demostrado que aprendimos de Hernani. Supimos tener paciencia, elegir bien los momentos y trabajar como equipo. La clave estuvo en la defensa y en la intensidad de los 23 que entramos al campo». La victoria se fraguó en la seriedad y en la intensidad. Les Abelles mostró que el tropiezo de la primera jornada en Hernani fue una lección bien aprendida. Tres nombres propios brillaron sobre el césped: Chel Ortega, decisivo en el tercer ensayo; Héctor Porta, equilibrando la línea; y Lucas Martín, referencia en ataque.

