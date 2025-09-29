Les Abelles se estrena en casa con autoridad ante Belenos

E. Marco Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

El equipo valenciano de rugby, Les Abelles, estrenó su temporada en casa con una victoria solvente frente a Pasek Belenos (22-8), en un encuentro disputado en el Pantera Vitaldin ante unos 450 espectadores. Los valencianos, que venían de la derrota en Hernani, mostraron una marcha más y se hicieron fuertes desde el inicio hasta el pitido final. El choque arrancó con alternativas al pie: Mateo Martínez abrió el marcador con un golpe (3-0) al que respondió Brais Rey para Belenos (3-3). Los asturianos parecían asentarse en campo contrario, pero Les Abelles supieron reaccionar. En el minuto 14 llegó la jugada de la tarde: Ignacio Topa culminó una carrera de más de 60 metros, escapando de dos rivales y posando el oval tras una buena construcción colectiva. La transformación de Martínez puso el 10-3. Antes del descanso, Gonzalo Garcimartín logró un ensayo en la esquina para Belenos (10-8), dejando el marcador abierto.

La primera parte dejó detalles muy positivos en defensa. Lucas Martín fue motor ofensivo y Héctor Porta, sólido en el centro, lideró la presión. A pesar de algunos errores de placaje, la zaga supo recolocarse y robar balones claves. En la segunda mitad, Les Abelles impuso su ritmo y no dieron opción. A los 52 minutos, tras touche y varias fases de delantera, Gonzalo Sidan rompió con potencia para ensayar (17-8). Poco después, el maul local generó una situación clara: José Ángel 'Chel' Ortega leyó perfectamente la defensa y habilitó a Emiliano Sabadin para el tercer ensayo (22-8). La defensa fue determinante: Belenos no volvió a pisar la 22 valenciana en toda la segunda parte.

Tras el encuentro, el centro Héctor Porta valoró la victoria: «Hoy hemos demostrado que aprendimos de Hernani. Supimos tener paciencia, elegir bien los momentos y trabajar como equipo. La clave estuvo en la defensa y en la intensidad de los 23 que entramos al campo». La victoria se fraguó en la seriedad y en la intensidad. Les Abelles mostró que el tropiezo de la primera jornada en Hernani fue una lección bien aprendida. Tres nombres propios brillaron sobre el césped: Chel Ortega, decisivo en el tercer ensayo; Héctor Porta, equilibrando la línea; y Lucas Martín, referencia en ataque.