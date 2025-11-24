Les Abelles cae en Zaragoza en su estreno en la Copa del Rey El conjunto valenciano arrancó la Copa del Rey con derrota ante un Fénix Zaragoza más eficaz en las zonas decisivas, en un encuentro marcado por la intensidad, las indisciplinas y la falta de continuidad en ataque

Les Abelles no pudo comenzar con victoria su andadura en la Copa del Rey durante la temporada 2025/26, cayendo por 26–7 en el CDM David Cañada ante un Fénix Zaragoza que supo aprovechar mejor sus oportunidades. El partido, muy físico y disputado durante los 80 minutos, dejó fases de buen juego abejorro, pero también momentos de precipitación que acabaron penalizando en el marcador.

El inicio mostró a dos equipos intentando imponer su ritmo a través del juego cerrado. Fénix golpeó primero tras un avance por delantera que rompió la línea defensiva, y antes del minuto 20 amplió diferencias con un golpe de castigo. Les Abelles respondió con fases largas y buenas conexiones en primera fase, pero la precipitación en zonas de 22 y las infracciones en campo propio impidieron recortar distancias antes del descanso, al que se llegó con ventaja local. En la segunda mitad, la reacción abejorra llegó con más posesión y dominio territorial, pero un nuevo ensayo de Fénix tras maul y otro aprovechando una pérdida en salida de balón ampliaron la diferencia. Les Abelles, sin embargo, no bajó los brazos: tras una buena secuencia de fases, logró su único ensayo del encuentro, culminando una jugada colectiva dentro de la 22 local.

Aunque el equipo mostró actitud y empuje, la falta de precisión —especialmente en los metros finales— y las indisciplinas terminaron allanando el camino para que Fénix gestionara el tramo final sin sobresaltos. A falta de los detalles oficiales, el cuerpo técnico valoró el esfuerzo del equipo y la importancia de corregir errores de cara a los próximos partidos: Max, entrenador de Les Abelles. «Fue un partido duro. Veníamos con bajas importantes y algunos ajustes obligados, pero el equipo compitió. No se nos dio, pero rescato la actitud y el trabajo del grupo. Ahora a pensar en Alcobendas que viene a jugar a Valencia. Y sabemos que va a ser un partido muy físico y duro contra uno de los candidatos de DH». Les Abelles buscará recuperar sensaciones en el próximo encuentro del torneo, donde intentará sumar sus primeros puntos en una competición que presenta un formato más exigente esta temporada.

