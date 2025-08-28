Manu Etayo, entrenador del Morvedre: «Será duro, pero tenemos la ilusión intacta» El equipo saguntino de balonmano femenino arranca este sábado la competición, con un firme objetivo: «la permanencia»

El Club Balonmano Morvedre inicia este sábado una nueva campaña en la máxima categoría del balonmano femenino español con un emocionante derbi valenciano frente al Elda Prestigio. El encuentro se disputará en el Pabellón Florentino Ibáñez de Elda a las 19:00 horas, marcando el comienzo de una temporada cargada de retos y esperanzas para el conjunto saguntino.

El técnico Manu Etayo ha valorado el inicio de la competición tras una pretemporada «intensa y corta, de cinco semanas», en la que el equipo ha trabajado con «buenas sensaciones» pese a las dificultades por lesiones y falta de efectivos. El grupo, joven y comprometido, ha demostrado capacidad de adaptación y entrega en cada sesión.

Se incorporan al equipo jugadoras clave como la portera argentina Candelaria, la angoleña Bea Masseu y el nuevo fichaje, Fernanda. Etayo destaca que «la portera podrá ayudar en esta primera jornada», aunque las otras incorporaciones necesitarán tiempo para adaptarse al modelo de juego y al grupo.

«El objetivo es claro, la permanencia», afirma el entrenador. «Queremos seguir asentando el proyecto en la élite, sabiendo que cada año es más exigente». Con ilusión y trabajo, el Morvedre buscará ponerle las cosas difíciles al Elda y, por qué no, sorprender en este primer duelo.

Etayo concluye lanzando un mensaje de optimismo a la afición de cara al primer partido: «Vamos a intentar que este primer partido sea una declaración de intenciones. Sabemos que será duro, pero tenemos la ilusión intacta».

