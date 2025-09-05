El golf rompe tópicos y se convierte en el nuevo plan de moda en la Comunitat Valenciana

Suplementos Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:53 Compartir

Ni exclusivo, ni caro, ni aburrido. El golf se despoja de sus viejos estigmas y se posiciona como una de las actividades más en auge en la Comunitat Valenciana. Jóvenes, familias y hasta deportistas de élite lo están redescubriendo como un plan completo para desconectar, socializar y cuidar la salud física y mental.

Con el respaldo de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana y la Real Federación Española de Golf, arranca este mes la campaña 'Iníciate al Golf', una iniciativa que permite adentrarse en este deporte con cursos de cuatro semanas desde solo 30 euros, sin necesidad de equipo previo y con licencia federativa gratuita hasta diciembre de 2025.

La experiencia está pensada para que cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, pueda dar sus primeros pasos en este deporte. El programa incluye una sesión semanal de una hora, con palos y bolas facilitados por los clubes, y culmina con una salida al campo real, donde los alumnos ponen en práctica lo aprendido en un entorno auténtico. Además, como colofón, todos los inscritos tienen acceso a un torneo amistoso de fin de curso, una oportunidad única para debutar en un ambiente divertido y sin presiones.

Pero ahí no acaba todo. Los nuevos jugadores también recibirán un 'green fee' gratuito en la Escuela de Golf de Elche, lo que les permitirá seguir disfrutando del golf incluso una vez finalizado el curso. Este extra, junto con la licencia federativa temporal incluida, convierte la experiencia en una oportunidad sin precedentes para descubrir un deporte que, hasta hace poco, muchos consideraban lejano o inaccesible.

«Pensaba que el golf no era un deporte de verdad o que era para jubilados. Pero lo probé, y ahora es lo que más espero cada semana», confiesa Ana, alumna de la edición 2024. Su testimonio refleja la transformación que viven muchos participantes, que llegan con dudas y prejuicios y terminan encontrando en el golf un nuevo plan de vida.

Un deporte con beneficios físicos, mentales y sociales

Cada vez más figuras del deporte, de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz, pasando por Figo y otras leyendas, integran el golf en sus rutinas de entrenamiento y descanso. No es casualidad: se trata de una disciplina que combina ejercicio moderado, aire libre y concentración mental. Caminar durante una ronda puede suponer entre siete y diez kilómetros de actividad, lo que favorece la salud cardiovascular. Además, la práctica regular está vinculada a la reducción del estrés, la mejora de la concentración y la prevención de enfermedades crónicas.

Más allá de la parte física, el golf también es un deporte profundamente social. Permite compartir tiempo de calidad con amigos, familia o compañeros de trabajo en un entorno relajado, lo que lo convierte en un excelente espacio para generar nuevas conexiones. Su carácter intergeneracional es otro de sus grandes atractivos: no es raro ver jugar juntos a abuelos, padres e hijos, todos disfrutando de la misma experiencia en igualdad de condiciones.

Oportunidad única en la Comunitat

La campaña llega en un momento de auténtico auge del golf en la Comunitat Valenciana. En 2024, las plazas se agotaron en pocos días y cerca de 800 personas se iniciaron en este deporte gracias a la campaña. Este año, con más de 20 clubes implicados en Alicante, Valencia y Castellón, en solo diez días ya se han vendido más de 800 cursos y las plazas están volando. Pueden inscribirte aún en la web www.iniciatealgolf.com.

Por todo ello, 'Iníciate al Golf' no es solo un curso: es una invitación a descubrir un nuevo estilo de vida. Un plan diferente, saludable y sorprendente, que rompe tópicos y abre la puerta a un deporte que engancha desde el primer golpe.

