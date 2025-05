Vicente Moreno dejará Osasuna mientras se baraja a otro «valenciano»

Vicente Moreno ha anunciado hace escasos minutos que dejará el banquillo de Osasuna a final de temporada. El de Massanassa, sin embargo, no cierra la ... puerta, a quien sabe si volver un día a entrenar al club rojillo. «Son mis últimos dos partidos como entrenador de Osasuna en el Sadar. Por lo menos ahora, en el futuro nunca se sabe», explicaba el técnico.

Además, el entrenador de Osasuna añadía lo siguiente en la rueda de presa donde anunciaba su decisión. «Lo traslado ahora porque es lo que siento. Creo que es el momento. Es algo que he ido madurando y creo que es el momento de trasladarlo a mucha gente que se ha portado muy bien conmigo durante el año», afirmaba el de Massanassa.

También ha querido comentar Vicente Moreno que esto no depende la clasificación de Osasuna y de conseguir un objetivo o no. «Es el momento que yo considero y sobre todo lo considero porque quiero separar de si nos metemos en Europa o si no nos metemos en Europa. Que sea independiente. Es una decisión que tomo con independencia de si nos metemos en Europa o no nos metemos en Europa».

Además, la decisión se esperaba a final de temporada, sin embargo, ante los acontecimientos acaecidos, donde no veía movimiento por parte del club, Vicente Moreno ha decidido adelantarse a todos. «Aunque es verdad que nos emplazamos a hablar a final de temporada, quiero separar también de si al final, cuando termine la temporada, el club decide presentarme una oferta de renovación o decide no presentármela. Antes de estas dos situaciones, es una cosa que yo siento así, con lo cual ya no se dará esa situación de tener que hablar en el final de temporada. Simplemente esa es la razón».

Vicente Moreno también ha explicado que esto no ha sido fruto de un arrebato sino que es algo ha ido meditando con el paso del tiempo hasta que decidido comunicarlo. «Es una decisión que he ido madurando y que siento y que creo que tengo que trasladar ahora. Así queda muy claro que separo de todas esas situaciones. Pero ya está, no hay mucho más. Esto es algo que he hablado con el club y ellos están al corriente porque hay muy buena comunicación, hay muy buena relación. Pero yo creo que al final en la vida hay que tomar decisiones y, en este caso, yo muchas veces me dejo llevar un poco por lo que siento. Estoy muy agradecido al club y a la afición. Me he sentido parte de esta familia de Osasuna. Pero yo creo que es lo menos importante. Además, a mí me gustaría, igual que llegué sin hacer ruido, marcharme de la misma manera«.

También quiso comentar: «Esta semana, estamos hablando de ayer, antes de ayer. Como no puede ser de otra manera, antes de trasladarlo a vosotros y a la gente creo que tenía que trasladárselo a los jugadores. Pero insisto que no quiero hablar mucho más de esto. Lo importante es Osasuna, lo importante es el partido de mañana, lo que tenemos en juego. La posibilidad de meternos en Europa y en eso está el foco de todos los que formamos Osasuna ahora mismo», relataba Vicente Moreno.

Alessio Lici, la bala en la recámara

Alessio Lici, según publica AS, es uno de los entrenadores que mejor posicionado están para recoger la batuta de Vicente Moreno en Osasuna. Y es que el Mirandés ha sido uno de los equipos revelaciones esta temporada, ya que nadie se esperaba que a estas alturas de la competición están donde están.

Esto ha convertido a su vez a Alessio Licci en un entrenador codiciado y deseado por equipos de la máxima categoría del fútbol español, que ya tiene experiencia en Primera División porque entrenó al Levante en el año 2021/2022 consiguiendo una de las mejores segundas vueltas de Europa que no le sirvió para evitar el descalabro a Segunda. Además, ha entrenado en categorías inferiores del club granota antes de dar el salto al primer equipo tras la destitución de Paco López. Esto es lo que decía el técnico del Mirandés recientemente cuando se le preguntaba sobre su futuro.

«Me da bastante igual porque no tengo el Twitter que es donde más salen esas cosas. No entro ni lo sigo. Sí que me dicen ha salido esto o lo otro. Ahora es momento de rumores. Los que me conocen saben que lo único que estoy haciendo yo es trabajar para que el Mirandés pueda terminar la temporada lo más arriba posible. Lo demás ahora mismo son rumores. No es un problema mío. Estoy muy centrado en el Mirandés», sentenciaba el entrenador.

Fran Escribá, destituido como entrenador del Granada

No solo se mueven los banquillos de Primera, porque el Granada ha decidido prescindir de los servicios de Fran Escribá hace escasas horas. quien tomará el relevo en el cargo es José Rojo Martín o como todos les conocen, 'Pacheta'. El Granada actualmente está 7º en la tabla de la clasificación con 59 puntos y peleando por el play-off de ascenso a Primera, a falta de tres jornadas por jugarse y con 12 puntos en juego.