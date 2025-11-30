El valenciano que ha conquistado la Copa Libertadores El ilicitano Saúl Ñíguez, ahora en las filas del Flamengo, levantó el título más importante de la federación sudamericana

En la noche de este pasado sábado tuvo lugar una de las citas más importantes del calendario del fútbol sudamericano. La final de la Copa Libertadores se albergó con un duelo entre el Palmeiras y Flamengo, dos equipos brasileños. El título se lo llevaron los 'mengao', en donde además compite un futbolista valenciano.

Saúl Ñíguez, natural de Elche, celebró junto a sus compañeros la conquista de este trofeo continental. Tras prácticamente toda una vida en las filas del Atlético de Madrid, el centrocampista aceptó la propuesta del Flamengo escasos meses atrás. Filipe Luis, su actual entrenador y con quien coincidió en las filas rojiblancas, fue fundamental para su llegada.

Pese a no ser de la partida titular en la gran final de la Libertadores, el mediocentro ilicitano ha gozado hasta ahora de gran relevancia en los esquemas. La victoria final por 0-1, gracias a un gol de Danilo, convierten a Saúl Ñíguez en el segundo valenciano en obtener este hito. El anterior fue el defensa Pablo Marí, también a las órdenes del Flamengo, en la edición de 2019.