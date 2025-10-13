Valencia estrena esta semana el documental «Soñando fútbol» con testimonios de leyendas La producción dirigida por Gonzalo Gurrea se verá en el ABC Park y cuenta con la participación de referentes como Luis Enrique, Míchel González, Guillermo Amor, Fernando Giner, Quique Sánchez Flores, Roberto Solozábal, Juan Carlos Unzué, Luis Milla, Fernando Gómez o Benito Floro

Marc Escribano Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 11:12

El documental independiente «Soñando Fútbol», dirigido por Gonzalo Gurrea Ysasi, se estrenará en los cines ABC Park de Valencia los días 17, 18 y 19 de octubre. El primer pase, este viernes 17, contará además con un coloquio posterior, una oportunidad única para dialogar con el equipo sobre el proceso creativo y el cada vez más complejo universo del fútbol.

«Soñando Fútbol» es un documental que busca llevar a la gran pantalla la memoria sentimental de quienes han amado este deporte desde la infancia. Seleccionado en la sección oficial de Docs Valencia 2025, recoge el testimonio de referentes como Luis Enrique, Míchel González, Guillermo Amor, Fernando Giner, Quique Sánchez Flores, Roberto Solozábal, Juan Carlos Unzué, Luis Milla, Fernando Gómez y Benito Floro, entre otras leyendas del fútbol español.

La película se construye como un viaje a los orígenes del fútbol soñado, ese deporte que muchos ya no reconocen en la actualidad. A través de conversaciones con futbolistas y técnicos, el film va mucho más allá de la nostalgia: aborda cuestiones de vida, salud mental y relaciones paternofiliales, reflejando la experiencia de quien no reconoce en el fútbol actual el deporte que vivió y con el que soñó de niño. Y por ello realiza una huida hacia atrás para hablar con quienes fueron sus referentes y comprobar si realmente lo que él vivió fue un sueño o no lo fue. Y se da cuenta de que quienes un día fueron sus ídolos le hablan de fútbol pero también de vida, y de cómo afrontar las dificultades, y de salud mental, y del amor de padres a hijos... confirmándole por qué un día los encumbró y, en definitiva, por qué amó este deporte, del que ahora no entiende muchas cosas. Y comprende cómo a veces soñar nos puede salvar.

Con una duración de 71 minutos, «Soñando Fútbol» amplía la trayectoria de su director, ingeniero industrial, que se formó en el terreno audiovisual en la ESCAC (Barcelona). Su primer largometraje, «Más allá de las estrellas. Fotografiando un agujero negro» (2021), fue seleccionado en la Seminci de Valladolid y se ha estrenado comercialmente en cines y plataformas. Actualmente puede verse en Netflix. Con el documental «Eternos» (2015) estuvo presente en el Short Film Corner del Festival de Cannes. Su documental «Los ojos de Dante» (2012) recibió, entre otros, el Premio de Mejor Documental Extranjero en el Festival Internacional de Documentales de Atlanta (EEUU). En ficción, su webserie «Fracasados por el Mundo» (2014-2019), ha recorrido Festivales de todo el mundo obteniendo reconocimientos, en los Festivales de Miami, Los Angeles, Bilbao y Alicante, entre otros.