Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
Los jugadores del Tottenham celebran el primer gol del partido. Efe
Premier League

El Tottenham propina el primer golpe al City de Guardiola

Los 'sky blues' caen derrotados por 0-2 en una tarde para olvidar en su estreno en el Etihad

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:40

Los problemas del pasado siguen estando muy presentes en el Etihad. Los errores en la salida de balón y la pérdida de concentración en momentos importantes continúan siendo una carga muy pesada que tiene que corregir Pep Guardiola. El Manchester City sufrió la primera derrota de la temporada tras caer este sábado por 0-2 frente a un Tottenham que promete dar mucha guerra esta campaña.

El City salió al campo con la misma idea de juego de siempre. Comenzó mandando y generando peligro sobre la portería del rival, Marmoush pudo adelantar a los de Guardiola, pero se topó con un gran Vicario. Pese a ese dominio inicial, Thomas Frank utilizó la misma táctica que utilizó frente al PSG en la Supercopa de Europa, con una presión alta y un juego con buenas transiciones ofensivas.

De esta forma llegó el primer tanto del partido. Pape Mata Sarr peinó un balón poniendo a correr a Richarlison a la espalda de la defensa del City y el brasileño, con un centro medido, contactó con Brennan Johnson, quien definió prácticamente a placer ante la salida de James Trafford. La acción fue revisada por un fuera de juego previo pero el VAR terminó dándola por buena.

Errores que cuestan goles

Pero todavía quedaba por pasar lo peor en el Etihad. Cuando ya se entraba en el tiempo de descuento de la primera parte, Trafford, que volvió a ser el titular por delante de Ederson, se equivocó en la salida de balón y Mata Sarr lo aprovechó para anticiparse a Nico dentro del área para robar el balón y cedérselo a Richarlison, que no pudo rematar la jugada, pero sí lo hizo Palhinha con un potente disparo para poner el definitivo 0-2 en el marcador.

En la segunda parte, Guardiola movió fichas dando entrada a jugadores como Rodri, Foden o Doku, pero su equipo estuvo muy lejos de poder acercarse en el marcador. De esta manera, el técnico español sigue teniendo mucho trabajo por delante si no quiere volver a vivir una temporada en blanco como el año pasado. Por su parte, el Tottenham de Thomas Frank demuestra que quiere volver a dar guerra en la Premier.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  6. 6

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  7. 7 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  8. 8 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  9. 9 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  10. 10

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Tottenham propina el primer golpe al City de Guardiola

El Tottenham propina el primer golpe al City de Guardiola