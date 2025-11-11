Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este miércoles: la hora gratis para enchufar los electrodomésticos
Toni Seligrat en su etapa como entrenador del Alavés B JA

Toni Seligrat se convierte en el nuevo entrenador del Torrent

Quien fue segundo de Rubén Baraja con el Valencia en la temporada 23-24 afronta una nueva aventura tras saberse hoy que su equipo se medirá ante el Real Betis Balompié en la siguiente fase de la Copa del Rey

Adrián Cambra

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Torrent de Segunda RFEF acaba de hacer oficial hace unos minutos que Toni Seligrat será quién toma los mandos del club como nuevo entrenador. ... Tras la destitución del míster Xavi Giménez por los malos resultados del club, llega al cargo un manager con una trayectoria bastante notable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  2. 2 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  6. 6 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  7. 7 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  8. 8 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  9. 9

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  10. 10 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Toni Seligrat se convierte en el nuevo entrenador del Torrent

Toni Seligrat se convierte en el nuevo entrenador del Torrent