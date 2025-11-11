Toni Seligrat se convierte en el nuevo entrenador del Torrent

El Torrent de Segunda RFEF acaba de hacer oficial hace unos minutos que Toni Seligrat será quién toma los mandos del club como nuevo entrenador. ... Tras la destitución del míster Xavi Giménez por los malos resultados del club, llega al cargo un manager con una trayectoria bastante notable.

Habiendo pasado por equipos como el Alcoyano, el Gimnàstic de Tarragona o el Lugo como su club más reciente, posiblemente su momento más destacado se dió en la temporada 23-24, cuando, como segundo entrenador de Rubén Baraja, ambos llevaron a riendas a un Valencia plagado de canteranos, y que acababa de salvar por los pelos la categoría la temporada anterior, a pelear por puestos europeos.

En su nueva aventura, Toni Seligrat vuelve a su casa, pero tiene la difícil tarea de evitar el descenso de un Torrent que ahora mismo se encuentra en la cola de la tabla, con tan solo 7 puntos en 10 partidos; todo esto después de que el club llegara a pelear la final del playoff de ascenso la temporada pasada, pero cayera ante el Club Fútbol Talavera, quién se acabo llevando el codiciado premio del ascenso.

A todo esto, también se le tiene que sumar el difícil enfrentamiento que le espera en Copa del Rey, después de saberse que tendrán que superar a todo un Real Betis Balompié.

Sin nada que perder, Seligrat llega con la misión de reconducir la situación y que el club acabe la temporada de la forma más digna posible.