Pedri: «¿Francia? Nos da igual el rival, somos España»

La suerte está echada. España, vigente campeona, se jugará el pase a la final de la Liga de Naciones frente a la Francia de Kylian Mbappé, el 5 de junio en Suttgart, mientras que los anfitriones se medirán a Portugal un día antes. Buen momento para tomarse la revancha de lo ocurrido frente el grupo de Didier Deschamps hace dos ediciones. Claro, que lo mismo dirán los franceses tras caer ante España en la pasada Eurocopa.

Los cuartos de final fueron no aptos para cardíacos, como dicen los clásicos. Si el combinado de Luis de la Fuente se impuso a Países Bajos en los penaltis, lo mismo les sucedió a los galos, que remontaron dos goles adversos ante los croatas de Luka Modric y pasaron también en la lotería final. 2-0 ganó Francia y 5-4 se impuso en los penaltis.

Por su parte, Portugal necesitó de la prórroga para imponerse al final por 5-2 a los daneses. Y Alemania, que en el descanso ganaba 3-0, acabó pidiendo la hora frente a Italia, que igualó el choque en la segunda parte y se quedó a solo un tanto de forzar el tiempo extra. Se da la circuntancia de que tanto los españoles, como los galos y los lusos ya se han coronado en esta competición.

Pedri fue el encargado de lanzar el penalti decisivo que condujo a España a su tercera 'final four' consecutiva de la Liga de Naciones y dejó a Países Bajos con la miel en los labios. El tinerfeño anotó el decimosegundo lanzamiento, justo después de que Unai Simon parase uno decisivo.

«Ya es bonito vestirse esta camiseta y poder jugar, pues mucho más si marcas un gol y haces feliz a toda la afición, pero si no es por Unai no hubiera sido posible», afirmó el futbolista del Barça en TVE, nada más lograrla clasificación.

«Fue un partido complicado porque ellos son una buena selección, juegan muy bien y es difícil quitarles el balón. Siempre que nos adelantábamos nos empataban, pero bueno, confiábamos en Unai», prosiguió Pedri en su análisis postpartido.

Destacó el astro del Barça el papel de la hinchada en Mestalla. «La afición está muy enganchada con nosotros desde la Eurocopa. Hacemos un fútbol que le gusta a la gente», aseguró. ¿El rival? «Nos da igual, somos España y no tenemos miedo a nadie».

Unai Simón: «Ya estudiaremos a Francia, aunque la conocemos bien»

El otro héroe de la noche fue Unai Simón, que acertó el sitio por donde le lanzaron todos los penaltils hasta que paró el decisivo antes de que Pedri sellase el billete. «Es normal después de este partido y de este rival disfrutar de la victoria. Tenemos que pensar que todavía quedan tres grandes selecciones por delante. Estamos muy contentos y ojalá poder seguir adelante en este campeonato».

«Estudiamos a los rivales. Sabíamos que Van Dijk le pegaba fuerte y alto a ese lado. Me ha dado mucha rabia no pararlo. Me gusta que cuando lo adivino, lo pare. El segundo sabía que tenía ese lado marcado pero se me ha colado por debajo del brazo. Hay que reaccionar en pocos segundos y no me ha dado tiempo. Empezar tirando como segundos tiene más lastre. Al final nos ha salido bien. Hemos tenido muy buenos lanzadores».

«Sabemos que esta competición te enfrenta a las mejores de Europa. Nos hemos enfrentado a un gran equipo como Países Bajos y ahora ya tendremos tiempo para analizar a Francia. Ya lo conocemos de la Eurocopa y de la final en Nations. Siempre es un partido muy bonito y lo disfrutaremos».

Oyarzabal: «Hay que darle valor»

«Mucha alegría, celebración y hay que darle valor a todo lo que estamos haciendo. Ha sido una gran eliminatoria ante un gran rival que nos lo ha puesto muy complicado. A todos nos hubiera gustado tenerlo más controlado, pero lo importante era pasar. Desde fuera se sufre mucho más en los penaltis que si estás tirándolo. Confianza plena en todo el que tiraba y en Unai». ¿El rival? «Ya les hemos ganado. Lo importante es pensar en nosotros».