Pedri, durante el duelo entre España y Georgia. EP
Análisis

Pedri, la batuta de una orquesta bien afinada

El canario sigue siendo la piedra angular de un conjunto rodado que parece inmune a los contratiempos en forma de lesiones

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:10

España sigue siendo una orquesta bien afinada, que más allá de los cambios obligados por las ausencias de algunos instrumentos principales y con más o ... menos puntería, como ante Georgia, continúa sonando a las mil maravillas. Buena explicación de esta fiabilidad colectiva reside en el rendimiento de Pedri, la piedra angular de una selección que por fin ha encontrado la mejor versión del centrocampista del Barça desde su emplazamiento en una pareja de mediocentros con la que, a la espera del mejor Rodri, el canario forma una sociedad ilimitada junto a Zubimendi.

