Koeman: «He tenido buenos momentos en Mestalla y otros menos agradables»

Ronald Koeman, seleccionador de los Países Bajos, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a su ... país con España, este domingo en Mestalla, con motivo del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League. El que fuera entrenador del Valencia y campeón de la infame Copa del Rey de 2008 volverá a sentarse en el banquillo del centenario estadio valenciano, algo que no pudo hacer en su última etapa como técnico del Barcelona.

«He tenido buenos momentos aquí y otros menos agradables, al final eso es parte de una carrera como entrenador. Ganamos la Copa del Rey, no todo fue malo. Espero un partido con mucha intensidad y ambos equipos pueden sacar cosas del pasado jueves. Finalmente ellos consiguieron el empate pero también tuvieron muchos momentos donde iban detrás», dijo Ronald Koeman en sus respuestas a la prensa neerlandesa.

«El Valencia es un club grande. Mi paso por aquí no fue por mucho tiempo y ganamos la Copa del Rey. Claro que no me pongo contento si el Valencia está sufriendo. Un club necesita tranquilidad y con tantos cambios de presidentes, entrenadores… no es la mejor manera de mejorar las cosas. Es un club grande de España y no tiene que sufrir para no bajar. Es una lástima verlo asi», añadió posteriormente en las preguntas de los medios locales.

El exentrenador del Valencia también recordó otros pasos por el banquillo de Mestalla: «Tengo buenos recuerdos de este campo porque como entrenador del Ajax también jugué Champions League aquí contra el Valencia, tuvimos mucha suerte, la misma que necesitaremos mañana para pasar. También recuerdo los partidos que jugamos contra el Atlético de Madrid en Copa, no todo ha sido malo. Como visitante no pienso que me vayan a animar, pero siempre ha habido mucho respeto por parte de los españoles y ojalá tengamos la ayuda de nuestros aficionados como España tuvo en Róterdam».

El seleccionador de Países Bajos también quitó hierro al asunto de la polémica de las palabras de Nico Williams: «No creo, porque él es un chico que siempre muestra respeto que yo sepa. Lo de pintar la cara... debería buscar como se dice en holandés, pero pienso que también ha dicho que no debería haberse expresado de esta manera, así que está bien así».

Justin Kluivert: «Estoy contento de volver a Mestalla»

También habló en la rueda de prensa el jugador neerlandés Justin Kluivert, que jugó hace dos temporadas cedido en el Valencia y también regresa pues a Mestalla. «Estoy contento de volver a Mestalla, viví buenos momentos aquí y creo que se plantó una semilla de mi crecimiento como futbolista. Yo jugué aquí durante un año, me gusta mucho este estadio, los aficionados de Valencia siempre me han tratado bien y es un estadio hermoso. Pero ahora jugaré de visitante y les apoyarán más a ellos, así que será difícil», dijo el hijo del mítico Patrick Kluivert.