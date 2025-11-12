Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores de la selección española, durante el entrenamiento del martes. Rodrigo Jiménez (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

Un Gordo mundialista en juego para España con pedreas muy apetecibles

Tras igualar la racha de 29 partidos oficiales sin conocer la derrota que consiguió con Del Bosque, La Roja puede alcanzar en esta ventana el récord absoluto de 31 que estableció Italia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

La selección española acaricia el billete para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Tras firmar un pleno ... de victorias en las cuatro primeras jornadas, en las que anotó quince goles y no encajó ninguno, el combinado que dirige Luis de la Fuente encara las dos últimas citas de la ruta clasificatoria hacia territorio norteamericano con el Gordo al alcance de su mano y la posibilidad de adjudicarse además un par de pedreas muy apetecibles que contribuirían a seguir engrandeciendo el legado de un bloque que resulta insaciable en su afán por medirse con los más grandes de la historia.

