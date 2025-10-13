España desconvoca al valenciano Ferran Torres

Cambio de última hora en la lista de convocados de la selección española masculina de fútbol. Y es que el valenciano Ferran Torres ha sido ... desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026, que disputará el equipo nacional en Valladolid.

El delantero de Foios, que juega en el Barcelona, completó el partido contra Georgia en Elche, en el que falló un penalti que fue detenido por el exvalencianista Giorgi Mamardashvili, y refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada.

«Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del Barcelona están informados de todos los detalles», asegura el comunicado médico de la selección, que, de momento, no ha informado de un posible sustituto en la convocatoria.