Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto
Álvaro Morata, triste tras colgarse la plata en la pasada Liga de Naciones. Reuters
Análisis

España, muchas certezas y el interrogante de Morata

La presencia casi testimonial del delantero del Como es lo único que chirría en el combinado de Luis de la Fuente, que exige más para encarrilar en Turquía el pase al Mundial

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:00

El discurso crítico, exigente y ambicioso de Luis de la Fuente tras la victoria de España en Bulgaria invita a ser incluso más optimistas ... con la mirada puesta en ese Mundial 2026 que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá y en el que La Roja aspira a conseguir su segunda estrella. Todo salió a pedir de boca en Sofía, con triunfo cómodo, brillo en la primera parte, los regresos de Dani Carvajal y Rodri Hernández, el estreno goleador de Cucurella, el debut de Jesús Rodríguez y la ausencia de lesiones, pero el seleccionador quiere más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  6. 6

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8 ¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia?
  9. 9 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  10. 10 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España, muchas certezas y el interrogante de Morata

España, muchas certezas y el interrogante de Morata