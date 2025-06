Quién es Dean Huijsen: sus orígenes, edad, altura y por qué jugaba con Holanda y ahora con España

Mario Lahoz Valencia Domingo, 8 de junio 2025, 19:55 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

Dean Huijsen se ha convertido en uno de los centrales de moda del fútbol europeo. Tras debutar con la selección española absoluta a sus 19 años y dejar actuaciones magníficas en Roma, y este año en Bournemouth, el jugador está en boca de todos. Sus grandes actuaciones en Italia e Inglaterra le han valido fichar por el Real Madrid por 58 millones de euros.

Dean Huijsen nació el 14 de abril de 2005 en Amsterdam, capital de los Países Bajos. Sus padres son los dos neerlandeses. El padre, Donny Huijsen fue futbolista de la liga holandesa en la década de los 90. El fútbol lo lleva en los genes. Cuando cumple cinco años, la familia Huijsen se muda a Marbella.

Su talento llamó la atención de los ojeadores del Málaga que le incorporaron a la cantera malaguista. La relación de Huijsen con España no es pura casualidad. En una entrevista con EFE afirmó que ya se le pasaba por la cabeza jugar con 'La Rojita'. «Con Santi Denia hablé en la concentración ya. Antes, me contactaron, y ya tenía la idea de jugar con España», expresó.

Antes de la llamada, participó en 18 encuentros con las categorías inferiores de la selección holandesa. Sin embargo, su compromiso con España siempre se ha mantenido firme. De hecho, ha declarado en multitud de ocasiones que él se siente malagueño y malaguista.

Los rasgos físicos y la actitud que tiene el joven español le han llevado a vivir varias situaciones cómicas. Durante su etapa en Bournemouth, Huijsen dió una entrevista a un creador de contenido británico enfocado en el fútbol.

El entrevistador lanzó una cuestión de los más surrealista respecto a los ojos del malagueño. «Es una pregunta al azar y probablemente la respuesta sea la esperada, pero da la sensación de que sigues un tratamiento medicinal de marihuana», espetaba.

Huijsen no pudo contener la risa, pero, a su vez, fue contundente contra la acusación. «Para todos los que estén mirando, tengo los ojos somnolientos. Lo siento, no estoy drogado. Así es como nací, no puedo hacer nada al respecto. No está permitido consumir, da positivo en los controles antidopaje», explicaba.

Ficha

Nombre: Dean Huijsen.

Edad: 19 años.

Lugar de nacimiento: Amsterdam.

Altura: 1,95 metros.

Equipo: Real Madrid.