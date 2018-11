Liga de Naciones Conquistar Zagreb para no confiar en una carambola Luis Enrique, seleccionador español. / John Sibley (Reuters) España sellará el billete para la 'final four' de la Liga de Naciones con una victoria ante Croacia, con ganas de venganza tras el 6-0 del Martínez Valero RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Zagreb Jueves, 15 noviembre 2018, 07:14

Luis Enrique afronta este jueves su primera 'final' con la selección. El técnico asturiano, que reconoce su pasión por el vértigo y el 'Dragon Khan', tiene ante sí un primer encuentro en el que España debe alcanzar un objetivo. Vencer en Zagreb, hogar del subcampeón mundial, certifica el billete para la 'final four' de la Liga de Naciones, en la que los cuatro mejores de Europa se disputarán en junio de 2019 el primer trofeo de la nueva competición. No vencer mantendría aún a España con vida, pero siempre dependiendo del resultado en Wembley de la jornada final, en la que Croacia visita a Inglaterra.

Si España empata ante Croacia debe confiar en que el duelo de Londres también termine en empate. Y es que los arlequinados de Zlatko Dalic, que mantiene a 18 de los finalistas en el Mundial de Rusia, aún pueden lograr plaza para el fase por el título si vencen consecutivamente a La Roja y en suelo inglés el domingo. «Que sería complicado es algo que ya sabíamos al estar en un grupo con dos de los semifinalistas del último Mundial», recuerda Luis Enrique. En la mente del grupo está repetir las buenas sensaciones de septiembre, cuando vencieron a Inglaterra a domicilio y vapulearon a Croacia en Elche. Una goleada algo engañosa, según los balcánicos, que no pudieron contar con Lovren por lesión. «España es vulnerable. El 6-0 que nos hicieron no fue realista. En los primeros 20 minutos -antes de la lesión de Vrsaljko- tuvimos varias ocasiones», recuerda Marko Pajca, delantero de la Fiorentina.

Tras aquel duelo, y una goleada en el amistoso de Gales, la clasificación parecía un trámite, pero España recibió un golpe de realidad en el Benito Villamarín, donde llegó a caer con estrépito por 0-3 al descanso, lo que fue una losa para el intento de remontada (2-3). «Fue un accidente por una primera parte desastrosa. Croacia tiene buenos jugadores que te pueden meter en dificultades. Sabemos la importancia de los tres puntos. El resultado de Elche fue engañoso. No podemos ir relajados», avisa Dani Ceballos, que se juega una plaza en el once con Sergi Roberto para acompañar a Busquets y Saúl.

Muchos cambios en defensa

El grupo negó aquel día relajación y Luis Enrique valoró la reacción de la segunda mitad y anunció una lista con cambios tras un rendimiento inicial que recordó al final de la 'era Del Bosque'. Hubo ocho modificaciones tras la primera derrota como local de España en 13 años después de 38 duelos oficiales, quedando algunos defensas como Nacho o Marcos Alonso algo señalados. El principal problema fue defensivo, ya que la presión se realizó «de modo erróneo y tardío», no hubo repliegues correctos para evitar contras y siempre hubo falta de contundencia. Dos de los pilares de la selección en la última década, Sergio Ramos y Sergio Busquets, cometieron errores individuales decisivos fallando «pases en zonas peligrosas» que generaron ocasiones rivales de mano a mano ante el guardameta.

Luis Enrique debe mutar ahora su defensa y parece que sólo Ramos repetirá respecto al 6-0 de Elche. Con Carvajal lesionado no repetirá el experimento de Jonny y apostará por la experiencia de Azpilicueta, mientras que se intuye la titularidad de Jordi Alba tras su regreso, ya que alarga el sistema de juego pese a que Gayà estuvo bien en los duelos que ha jugado con el asturiano. Entre los tres candidatos a ser el segundo central están Diego Llorente, al que el seleccionador citó estando con muletas; Mario Hermoso, aún sin debutar; e Iñigo Martínez, que tuvo unos minutos en Wembley y regresa tras su polémica ausencia. «Tengo mucha tranquilidad porque puedo jugar y demostrar que valgo de sobra. Tengo confianza plena en mí mismo. Saldré a demostrar y a hacerlo bien si juego y si no, estaré en el banquillo animando», dice el más veterano de los tres, aunque su presencia obligaría a Ramos a cambiar de perfil en el centro de la zaga.

Arriba la duda es la posición de Isco, titular en los partidos de septiembre, casi como extremo junto a Rodrigo en punta, un día con Aspas a su lado y otro con Asensio. «Es una decisión del míster. Lo seguro es que Croacia será difícil porque tienen a varios de los mejores del mundo», recuerda el ariete del Celta, con un mejor promedio goleador que Asensio esta campaña.

La revancha de los arlequinados

Croacia, por su parte, llega al partido aún con los últimos actos de festejo por el logro obtenido en Rusia. La presidenta del país, Kolinda Grabar-Kitarovi, que se hizo popular por su pasión en los estadios del Mundial, recibió en audiencia al equipo en Pantovac. A la selección le está costando asimilar el éxito del pasado verano y más cuando debe gestionar las renuncias de jugadores como Mandzukic, Corluka o Subasic, que asistirán al encuentro como espectadores. Su primer partido terminó en goleada ante España y aún escuece. «Tenemos que buscar la revancha. No en forma de una venganza, pero tenemos que ir a por esos tres puntos. Será difícil, tenemos bajas y es un gran rival, aunque ya no tenga tanta posesión de la pelota. Pero creo que lo conseguiremos para jugarnos el primer puesto en Londres», dice su seleccionador, que aún busca su once ideal.

Dalic avisó ya antes de comenzar la Liga de Naciones que su objetivo era la clasificación para la Eurocopa 2020 -que se sorteará a principios de diciembre y se empezará a jugar en marzo- aunque nadie desea un descenso a la Liga B e incluso no se descarta poder completar la machada y lograr dos triunfos consecutivos para lograr billete para la fase final en junio de 2019 en Portugal. «Son rivales difíciles, pero esperamos ganar a los dos», consideró Pjaca. España no se ejercitó en el Maksimir Stadion, donde el Dinamo de Zagreb acostumbra a disputar sus duelos como local, con todas las entradas (35.123) ya vendidas para el duelo de este jueves.

-Alineaciones probables:

Croacia: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic, Rebic y Kramaric.

España: De Gea, Azpilicueta, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba, Busquets, Saúl, Ceballos o Sergi Roberto, Aspas, Rodrigo e Isco.

Árbitro: Alexey Kulbakov (Bielorrusia).

Estadio: Maksimir Stadion. 20:45 h.

TV: La 1.