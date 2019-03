Concentración Canales se reinventó tras cada lesión 00:26 Sergio Canales, durante la rueda de prensa. / Foto: Fernando Alvarado (Efe) | Vídeo: Atlas El cántabro reconoce ser un jugador más «completo y que entiende mejor el juego» tras alejarse del área y tener más contacto de balón RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 19 marzo 2019, 15:22

Sergio Canales compareció risueño en la sala de prensa. La misma sonrisa que aquel joven que asombró a España cuando debutó con el Racing pero muchas cosas han cambiado en él desde entonces. No sólo su aspecto físico, ya que además del pelo su cuerpo se ha ido moldeando tras tres graves lesiones de rodilla, sino porque es más maduro. Dentro del campo, donde asume más responsabilidades en el juego, y también fuera de él: es padre y esposo.

Hubo un momento en el que, debido al infortunio físico en sus articulaciones, llegó a dejar de pensar en la selección como un objetivo real. «Siempre tuve la ilusión por llegar a la absoluta, tras pasar por todas las categorías inferiores, pero hubo momentos que sentí que ya no era un objetivo y dejó paso a otros que eran prioridad. Una vez cumplidos esos objetivos, tenía en mente recuperarme, estar bien, tener continuidad y mostrar buen nivel. Lo he superado con muchas expectativas y estoy muy feliz por ello»

De hecho, no niega que la llamada ha hecho felices a mucha gente tras meses en los que se reclamaba su convocatoria. «Cuando me enteré de la noticia fue un momento muy feliz para mí y para la gente que tengo alrededor, para el vestuario y mis compañeros. Su felicidad, la ilusión y ganas que me transmitieron fue increíble. Es lo que más valoro. Lo veía en todos los lados y tenía más expectativas que otras veces. No me iba a enfadar por no venir a una selección que ha ganado Mundial y Eurocopa, que sigue siendo una de las mejores del mundo, venir es un premio a una buena temporada. Me he perdido muchas cosas que no me he querido perder y ahora voy a dar todo lo que tenga dentro para disfrutar de esta maravilla».

Canales asume que es alguien distinto. «La gente y las experiencias que he tenido que me hacen madurar. Cuando me paro a pensar y a hacer un análisis he visto que después de cada lesión he sido un jugador diferente. Ahora después de esta última evolución me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos. He aprendido mucho. Ahora me veo capaz de estar bien colocado en el campo, antes me movía por donde veía y ahora entiendo mejor las necesidades del equipo. Creo que puedo resolver jugadas, me asocio con mis compañeros, puedo superar líneas.... Me siento más maduro, cómodo y fuerte en el campo», antes de reconocer, que viéndolo con perspectiva, «estar en la selección es un premio enorme después de todo el trabajo. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, es una ilusión y un sueño cumplido. Cualquiera que venga aquí se lo debe tomar como un premio. Voy a dar el 200%. Poder disfrutar de esto es una maravilla».

Canales detalló lo que ha sentido de Luis Enrique antes de los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 de España, ante Noruega y Malta. «Me ha comentado que me ve en banda o como interior, que sea un jugador que propone y quiere la pelota y que esté en continuo movimiento con el balón. Desde el primer momento que he llegado Luis Enrique nos ha transmitido un gen ganador. Vamos a salir a por el rival, a ser protagonistas, vamos a salir a ganar cada partido. Así nos lo ha transmitido el seleccionador. Son importantes los primeros pasos para la Eurocopa en la que queremos ser favoritos e ir por ella», aclaró recordando el nivel que tiene el grupo, candidato a todo, pese a las últimas experiencias de la Roja en los grandes torneos, ve a la selección candidata a todo. «El grupo que me he encontrado es fenomenal, soy nuevo y no me siento así. He notado mucha ilusión en el vestuario, ganas de empezar esta fase de grupos.», finalizó.