Selección española Bernat, ilusionado con su doble «premio» Juan Bernat, a su llegada a la concentración en Las Rozas. / Selección española El lateral regresa a la selección tras casi cuatro años y lo hará en el estadio que le vio debutar en el fútbol profesional RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN LAS ROZAS Lunes, 18 marzo 2019, 17:49

Sonriente. Así llegó Juan Bernat a la Ciudad del Fútbol, bromeando con que casi no se acordaba del camino hacia la residencia ya que tras ser un fijo en las categorías inferiores de España, hacía cuatro años que no había pasado por las instalaciones de la Federación en Las Rozas. Desde el 8 de septiembre de 2015, cuando España se midió a Macedonia en Skopje (0-1, gol de Mata), no se ha puesto la camiseta de la absoluta. Su paso por el Bayern parecía que podría potenciar su carrera internacional, iniciada con gol casi un año antes en Luxemburgo (entró supliendo a Andrés Iniesta) en un partido recordado por ser el estreno goleador con La Roja de Diego Costa y en el que también se estrenó su amigo Rodrigo Moreno... que fue su asistente en el 0-4 final. Pero pese a que jugó con continuidad con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, no fue a la Euro 2016 con Vicente del Bosque, con el que alcanzó sus siete internacionalidades.

Después tampoco Julen Lopetegui, el hombre que le cambió de puesto en un Mundial sub-20, decidió reclutarle para la absoluta. Ha sido Luis Enrique, que empezó con Marcos Alonso como titular pero ha terminado usando a Jordi Alba sin prescindir de Jose Luis Gayà, el que le ha devuelto al escaparate internacional de selecciones gracias a su rendimiento actual en el PSG. «Estoy con mucha ilusión de ayudar a la selección, hacía mucho tiempo que no venía, creo que son cuatro años. Muy contento por esta oportunidad. Es verdad que en los últimos años he sufrido mucho con las lesiones y yo creo que es un gran premio para mí», admitió a los medios de la FEF.

Se da la circunstancia de que el primer partido se jugará en Mestalla por el centenario del Valencia, club donde se formó y debutó en Primera. «Es especial para mí, empecé a los seis años en el Valencia hasta que llegué al primer equipo. Además tengo allí a mis amigos y la familia, va a ser bonito para mí. Estoy con ganas de que empiece esto ya y empezar con buen pie. Debemos ganar sí o sí estos dos partidos», dijo demostrando el carácter ganador forjado estos años en sus aventuras en grandes europeos.

Ramos, cicerone de los nuevos

Bernat coincidirá con algunos futbolistas que estaban el día de su debut y también con otros cuatro nuevos (Jaime Mata, Fabián Ruiz, Sergi Gómez y Sergi Canales). A todos ellos les recibió para darles la enhorabuena en la puerta de las instalaciones el capitán Sergio Ramos, que fue especialmente afectuoso con Jesús Navas, otro de los que vuelve tras varios años (en su caso cinco, desde un España-Italia en el Calderón en 2014).

🔝 ¡¡QUÉ MOMENTAZO!! @SergioRamos ha recibido a sus compañeros en la puerta del hotel de concentración y ha vivido un reencuentro MUY ESPECIAL con un viejo amigo: @JNavas 🤩 #UnidosPorUnRETOpic.twitter.com/Y43z6xwbKI — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 18 de marzo de 2019

El madridista, que podría alcanzar los 163 partidos con España si juega ambos encuentros clasificatorios ante Noruega y Malta para quedarse a solo cuatro del récord de Iker Casillas, insistió en la importancia de comenzar este 2019 ganando los partidos para conseguir el billete para la Euro 2020. «Vamos a preparar la próxima Eurocopa e intentar hacer unos partidos muy serios y consiguiendo los objetivos, que, por supuesto, es ganar», dijo el central.