Selección sub 21 Asensio y Rodri no irán al Europeo sub 21 Los dos jugadores optan por no acudir al torneo en el que Ceballos será el líder de la selección de Luis de la Fuente, que aún debe descartar dos futbolistas para la lista definitiva RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 17 mayo 2019, 12:57

«Seguramente alguno eche en falta a Marco Asensio y Rodrigo. Hemos mantenido una conversación y los jugadores nos transmiten que, por diferencias circunstancias, no se encuentran en el mejor momento para rendir al máximo nivel en este compromiso. Respetamos su decisión y aceptarla. Mi valoración personal no la voy a dar aquí. Así, agradeciendo su compromiso, hemos considerado oportuno contar con otros jugadores», dijo sin querer mostrar su decepción por la decisión tomada por el madridista y el rojiblanco, que hace mes y medio había mostrado su intención de acudir al Europeo sub 21 que se jugará en Italia y San Marino.

🗣 De la Fuente, sobre la ausencia de Asensio y Rodri: "Hemos mantenido una conversación y los jugadores nos transmiten que no se encuentran en el mejor momento para rendir al máximo nivel en este compromiso"#U21EUROpic.twitter.com/6Y6KwcHxXy — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 17, 2019

La selección se concentrará el próximo día 31 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y entre los citados están el grueso de jugadores que han logrado el pase a la fase final durante los dos últimos años. El seleccionador avanzó que Fabián Ruiz y Mikel Oyárzabal se incorporarán después de participar con la absoluta antes de destacar a nombres propios. «Tengo plena y absoluta confianza en Brahim, pero también en otros jugadores que no han podido venir», apuntó sobre el madridista mientras que recordó que «Dani Olmo está totalmente comprometido con nosotros. Se siente español. Es feliz jugando con la selección y está muy ilusionado por estar en la Euro».

Los jugadores citados para este Europeo son:

-Porteros: Antonio Sivera, Unai Simón y Dani Martín

-Defensas: Jorge Meré, Jesús Vallejo, Aaron Martín, Junior Firpo, Pedro Porro, Unai Núñez y Martín Aguirregabiria.

-Centrocampistas: Dani Ceballos, Mikel Merino, Marc Roca, Igor Zubeldia, Pablo Fornals, Carlos Soler, Fabián Ruiz y Aleñá.

-Delanteros: Borja Mayoral, Rafa Mir, Mikel Oyarzabal, Alfonso Pedraza, Brahim, Manu Vallejo y Dani Olmo.