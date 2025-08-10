Real Madrid - WSG Tirol: a qué hora juegan y donde ver en abierto por televisión el último partido de pretemporada Los de Xabi Alonso viajan a Austria para disputar el último amistoso antes de empezar La Liga

Mario Lahoz Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 01:16

El Real Madrid volvía al trabajo a principios de semana tras unas pequeñas vacaciones tanto del cuerpo técnico como de los jugadores tras la consecución del Mundial de Clubes 2025, en el que cayeron en semifinales por 0-4 ante el PSG de Luis Enrique.

El club blanco liderado por el tolosarra Xabi Alonso, ha tenido un breve período de preparación del curso 25/26, por lo que la pretemporada se ha quedado reducida a dos amistosos. Uno a puerta cerrada el pasado viernes ante el Leganés que acabó en victoria por 4-1.

Los pepineros comenzaron ganando con gol de Sule pero Brahim, Huijsen, Militao y el joven Thiago Pitarch le acabaron dando la vuelta al partido. En su último choque antes de comenzar una nueva campaña liguera, el Real Madrid viaja a Austria para enfrentarse al WSG Tirol de la Bundesliga Austríaca.

Horario y dónde ver el partido por TV

Real Madrid y WSG Tirol disputarán este martes 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas, el segundo encuentro de la pretemporada. El encuentro tendrá lugar en el Tivoli Stadium de Innsbruck. El partido se podrá ver en abierto a través de Real Madrid TV, canal que se puede sintonizar en la TDT de nuestro país.