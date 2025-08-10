Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gonzalo intenta cazar un balón que despeja Donnarumma. REUTERS

Real Madrid - WSG Tirol: a qué hora juegan y donde ver en abierto por televisión el último partido de pretemporada

Los de Xabi Alonso viajan a Austria para disputar el último amistoso antes de empezar La Liga

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 01:16

El Real Madrid volvía al trabajo a principios de semana tras unas pequeñas vacaciones tanto del cuerpo técnico como de los jugadores tras la consecución del Mundial de Clubes 2025, en el que cayeron en semifinales por 0-4 ante el PSG de Luis Enrique.

El club blanco liderado por el tolosarra Xabi Alonso, ha tenido un breve período de preparación del curso 25/26, por lo que la pretemporada se ha quedado reducida a dos amistosos. Uno a puerta cerrada el pasado viernes ante el Leganés que acabó en victoria por 4-1.

Los pepineros comenzaron ganando con gol de Sule pero Brahim, Huijsen, Militao y el joven Thiago Pitarch le acabaron dando la vuelta al partido. En su último choque antes de comenzar una nueva campaña liguera, el Real Madrid viaja a Austria para enfrentarse al WSG Tirol de la Bundesliga Austríaca.

Horario y dónde ver el partido por TV

Real Madrid y WSG Tirol disputarán este martes 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas, el segundo encuentro de la pretemporada. El encuentro tendrá lugar en el Tivoli Stadium de Innsbruck. El partido se podrá ver en abierto a través de Real Madrid TV, canal que se puede sintonizar en la TDT de nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  5. 5 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez
  10. 10 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Real Madrid - WSG Tirol: a qué hora juegan y donde ver en abierto por televisión el último partido de pretemporada

Real Madrid - WSG Tirol: a qué hora juegan y donde ver en abierto por televisión el último partido de pretemporada