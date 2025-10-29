El Real Madrid sopesa una demanda millonaria contra la UEFA por la Superliga

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:24 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

La desestimación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de los recursos de apelación interpuestos por la UEFA, la FEF y LaLiga en relación al fallo que la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid efectuó en mayo de 2024 sobre el abuso de posición de dominio de UEFA y de FIFA dejó este miércoles reacciones enfrentadas por parte del Real Madrid y de la patronal de los clubes que encabeza Javier Tebas. Mientras el club de Chamartín aplaudió la decisión del tribunal madrileño y recordó que la misma abre la vía a reclamar los «cuantiosos daños y perjuicios» sufridos por la entidad que preside Florentino Pérez, LaLiga se apresuró a enfatizar que dicha resolución «ni aprueba ni avala» el proyecto de crear una nueva competición a escala europea y que no se pronuncia «sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos».

«El Real Madrid celebra que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la FEF y LaLiga confirmando que la UEFA, en el tema de la Superliga, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio», resaltó el club de Chamartín mediante un comunicado en el que avanzó que «seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos» a raíz de los obstáculos que la UEFA y otros organismos pusieron a una iniciativa que vio la luz en abril de 2021 con doce de los principales clubes del Viejo Continente como socios fundadores, pero que se vino abajo enseguida por el abandono de casi todos ellos como consecuencia de la oposición de diversos estamentos y la reacción contraria también de la mayor parte de los aficionados, especialmente en el poderoso fútbol inglés.

Aunque el Real Madrid consiguió que el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid ordenase a la UEFA y a la FIFA que detuviesen las amenazas de adoptar represalias contra los impulsores de la Superliga y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había establecido previamente que «las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión», el proyecto sigue muerto de facto por la falta de actores implicados en el mismo más allá del propio Real Madrid, toda vez que el Barça ya ha restablecido los puentes con la UEFA y se ha mostrado dispuesto a volver al redil del máximo organismo europeo.

Más armas para mantener la cruzada

Con todo, el Real Madrid se resiste a dar su brazo a torcer y sigue cosechando victorias judiciales como la lograda este mismo miércoles, que incide en las trabas que la UEFA está poniendo a la libre competencia en el mercado. Así las cosas, el nuevo espaldarazo en los tribunales permite al club de Chamartín reivindicar su postura en el asunto de la Superliga y le ofrece nuevas armas para mantener su cruzada contra la UEFA, un organismo con el que, remarca la entidad liderada por Florentino Pérez, ha mantenido numerosas conversaciones a lo largo de 2025 para buscar soluciones, «sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA».

LaLiga, sin embargo, tiene una visión muy distinta del fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual respeta como no podía ser de otro modo, a la vez que sostiene que dicha resolución «no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores», según apuntó en un comunicado.

Para el organismo que encabeza Javier Tebas, la decisión judicial «se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos».

También entró al trapo la UEFA, la cual, al igual que hizo LaLiga, remarcó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid conocida este miércoles «no valida el proyecto abandonado de la Superliga anunciado en 2021, ni socava las reglas de autorización actuales de la UEFA, adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, que siguen plenamente vigentes». Así, el organismo toma nota del fallo y enfatiza que sus normas «garantizan que cualquier competición transfronteriza se evalúe con criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados».