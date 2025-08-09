Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
Pedro Campos es el jefe de la sección de deportes. LP

LAS PROVINCIAS refuerza su apuesta digital con los deportes

Los usuarios de la web del periódico podrán disfrutar de directos más completos, amplios análisis sobre los jugadores, vídeos y newsletters

Redacción Deportes

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:07

El regreso de la liga española a mediados de agosto marcará también una renovación en las coberturas digitales de la sección de deportes. Conscientes de las exigencias de los usuarios y del modo de consumo actual de la información LAS PROVINCIAS refuerza su apuesta en la web y en las redes sociales para ser más inmediatos, más analíticos, más curiosos.

El fútbol valenciano celebra un momento esperanzador con cuatro equipos en Primera División. El Valencia inicia un curso con innumerables cambios en sus filas, las dudas que ha generado su actuación en los amistosos jugados en verano y con un nuevo estadio en construcción. El Levante celebra su ascenso y tiene por delante el reto de permanecer entre los mejores y de demostrar que es un rival al que tener en cuenta.

Con el fin de mejorar la experiencia en cada partido varios periodistas del diario se volcarán en el minuto a minuto. La idea es narrar en directo cada encuentro que disputen los equipos valencianos y hacerlo desde todos los puntos de vista para que los aficionado conozcan todos los entresijos en el campo pero también fuera de él. La intención es que LAS PROVINCIAS sigue siendo referente en los deportes y la web punto de encuentro para todos los futboleros que quieran estar al día de lo que ocurre alrededor del balón.

Al final de cada encuentro los usuarios podrán encontrar una crónica pormenorizada de todo lo ocurrido, las declaraciones y reacciones de los protagonistas, un repaso a la actuación de todos los jugadores y las opiniones de los especialistas sobre lo sucedido en los 90 minutos. Para lograr interacción, llamar la atención y generar conversación se ofrecerán vídeos, gráficos, encuestas y comentarios en vivo.

Los suscriptores de LAS PROVINCIAS contarán de nuevo con la newsletter 'Plaza de la afición', comandada por el jefe de la sección de Deportes, Pedro Campos, en la que cada semana se analizarán todas las novedades del Valencia CF. Esta newsletter completa la oferta deportiva del periódico, que también cuenta con otras cartas como 'El Alero' y 'A la carrera'. El resto de deportes seguirán teniendo una presencia relevante en la web del diario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias LAS PROVINCIAS refuerza su apuesta digital con los deportes

LAS PROVINCIAS refuerza su apuesta digital con los deportes