LAS PROVINCIAS refuerza su apuesta digital con los deportes Los usuarios de la web del periódico podrán disfrutar de directos más completos, amplios análisis sobre los jugadores, vídeos y newsletters

Redacción Deportes Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 00:07 Compartir

El regreso de la liga española a mediados de agosto marcará también una renovación en las coberturas digitales de la sección de deportes. Conscientes de las exigencias de los usuarios y del modo de consumo actual de la información LAS PROVINCIAS refuerza su apuesta en la web y en las redes sociales para ser más inmediatos, más analíticos, más curiosos.

El fútbol valenciano celebra un momento esperanzador con cuatro equipos en Primera División. El Valencia inicia un curso con innumerables cambios en sus filas, las dudas que ha generado su actuación en los amistosos jugados en verano y con un nuevo estadio en construcción. El Levante celebra su ascenso y tiene por delante el reto de permanecer entre los mejores y de demostrar que es un rival al que tener en cuenta.

Con el fin de mejorar la experiencia en cada partido varios periodistas del diario se volcarán en el minuto a minuto. La idea es narrar en directo cada encuentro que disputen los equipos valencianos y hacerlo desde todos los puntos de vista para que los aficionado conozcan todos los entresijos en el campo pero también fuera de él. La intención es que LAS PROVINCIAS sigue siendo referente en los deportes y la web punto de encuentro para todos los futboleros que quieran estar al día de lo que ocurre alrededor del balón.

Al final de cada encuentro los usuarios podrán encontrar una crónica pormenorizada de todo lo ocurrido, las declaraciones y reacciones de los protagonistas, un repaso a la actuación de todos los jugadores y las opiniones de los especialistas sobre lo sucedido en los 90 minutos. Para lograr interacción, llamar la atención y generar conversación se ofrecerán vídeos, gráficos, encuestas y comentarios en vivo.

Los suscriptores de LAS PROVINCIAS contarán de nuevo con la newsletter 'Plaza de la afición', comandada por el jefe de la sección de Deportes, Pedro Campos, en la que cada semana se analizarán todas las novedades del Valencia CF. Esta newsletter completa la oferta deportiva del periódico, que también cuenta con otras cartas como 'El Alero' y 'A la carrera'. El resto de deportes seguirán teniendo una presencia relevante en la web del diario.