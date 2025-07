El prometedor futbolista valenciano que ficha por el Stuttgart

Pablo Lara Valencia Jueves, 24 de julio 2025, 14:26 Comenta Compartir

El Real Madrid no para de moverse en el mercado. Tras finalizar la temporada 2024/25 con la eliminación en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0), Xabi Alonso y Florentino Pérez tienen claro que para volver a levantar un título hay que mejorar la plantilla. En el apartado de nuevas altas, los merengues ya cuentan con cuatro nuevas incorporaciones: Dean Huijsen, procedente del Bournemouth (60 millones de euros), ya dejó muy buenas sensaciones durante su participación en la nueva competición de la FIFA; Arnold llega libre tras finalizar su contrato con el Liverpool; Mastantuono es la gran apuesta del club y del entrenador para reforzar la delantera blanca (45 millones procedente de River Plate); y Álvaro Carreras, que tras unas duras negociaciones con Benfica recala en el club madridista tras su paso por La Fábrica a cambio de 50 millones de euros.

Como filosofía de club: para entrar, primero dejar salir. Y es una tarea que también ha empezado el catorce veces campeón de Europa. Las bajas ya anunciadas son la de Vallejo, libre al Albacete; Luka Modric, que no recibió oferta y se ha marchado al Milan; y Lucas Vázquez, que tras 10 temporadas en el primer equipo deja la capital para buscar nuevo destino. Aunque el mercado de fichajes ya es cuantioso, la dura derrota ante el PSG saltó las alarmas en Valdebebas y ha provocado que la directiva se ponga manos a la obra para seguir reforzando la plantilla de Xabi Alonso.

Otro tema muy polémico en el club blanco es la cantera. A lo largo de los años, muchos grandes jugadores han pasado por la escuela madridista para acabar triunfando en otros equipos o, en algunos casos, tomando un papel importante en el primer equipo, como está siendo el caso de Valverde. La dinámica de las últimas temporadas ha sido no dar oportunidades a los más jóvenes, pero con la llegada del técnico tolosarra, esto parece haber cambiado. Muestra de ello ha sido la gran irrupción de Gonzalo García, quien la temporada pasada ya disfrutó de algunos minutos bajo las órdenes de Ancelotti y que, con Xabi, ha sido el delantero titular de los madridistas durante el Mundial de Clubes, alcanzando la Bota de Oro del campeonato. La situación de Gonzalo podría interpretarse como el inicio de una apuesta del club por la cantera, aunque no parece ser del todo así. Mientras el ariete español, junto a Asencio, compartirá vestuario con Mbappé y Bellingham, el resto de la camada del Castilla no tendrá esa suerte. A las salidas ya anunciadas de Álvaro Rodríguez al Elche, Víctor Muñoz a Osasuna, Yusi al Alavés y Obrador al Benfica, se suma ahora la de Chema Andrés, que fichará por el Stuttgart, tal y como ha avanzado Matteo Moretto.

El centrocampista valenciano jugará en Alemania tras alcanzar un acuerdo con el Stuttgart por 3 millones de euros. Chema era una de las grandes perlas del Real Madrid, que, al igual que en muchas operaciones con otros futbolistas, se ha guardado una opción de recompra, confiando en que su rendimiento crezca y que, en algún momento, pueda regresar al Bernabéu, como ya lo hizo Carvajal, quien maduró en el Bayer Leverkusen antes de convertirse en una leyenda del club merengue. El mediocentro de 20 años inició su carrera en el Levante, club donde destacó notablemente desde muy pequeño, llamando la atención de grandes equipos como el Real Madrid, que finalmente apostó por su fichaje. Desde su llegada en 2018 a Valdebebas, han sido siete los años en los que ha defendido la camiseta blanca en categorías inferiores. El prometedor pivote fue uno de los jóvenes futbolistas que cautivó a Xabi Alonso durante su etapa en la cantera y a quien Ancelotti permitió debutar con el primer equipo ante Las Palmas, el 19 de enero, en el Bernabéu. Ahora emprende una nueva etapa lejos de España, en la que buscará formarse como futbolista y, por qué no, poder volver algún día a la que ha sido su casa.

Primer título en juego

Chema Andrés llega a un gran equipo en Alemania. El Stuttgart está siendo una de las revelaciones de las últimas temporadas en la Bundesliga. Después de estar a punto de descender en la temporada 2022/23, en la que se enfrentó en la promoción al Hamburgo SV (saliendo victorioso), la campaña siguiente logró ser subcampeón de la competición liguera, por delante del Bayern de Múnich y a 17 puntos del líder, el Bayer Leverkusen. Tras esa espectacular remontada en tan solo un año, los aficionados del Stuttgart pasaron de sufrir una eliminatoria por no bajar a disfrutar de la máxima competición europea: la Champions League, en la que enfrentaron al Real Madrid. Esta última temporada continuaron dando alegrías a su afición. Aunque no lograron clasificarse para Europa por la vía liguera, su gran papel en la Copa de Alemania, ganando la final al Arminia Bielefeld, les dio acceso a competir en la próxima edición de la Europa League. Antes de eso, Chema, junto a sus nuevos compañeros, tendrá la oportunidad de conseguir un nuevo título en la Supercopa de Alemania, frente al Bayern de Múnich, el próximo 16 de agosto a las 20:30 horas.