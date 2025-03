La polémica entre Vigo y San Sebastián por ser sede del Mundial 2030 penaliza a Valencia

Si la candidatura de Valencia para ser sede del Mundial 2030 tiene algo claro es que su gran defensor, mucho más que el presidente ... de la Generalitat o la alcaldesa de ciudad, es Rafael Louzán, el actual máximo responsable de la Federación. Algo que, por otra parte, no es muy lógico. Dejando esa anomalía al margen, una más en todo este proceso, el nuevo Mestalla está ahora mismo fuera de las 12 sedes que se enviaron a la FIFA como provisionales, siempre sujetas a cambio. A día de hoy, en el dossier está dentro Anoeta y fuera Balaídos. Teniendo en cuenta que, en el caso de que caiga una candidatura, Vigo es la que se disputa con Valencia ese lugar, la polémica desatada después de que el diario El Mundo desvelara que el ente federativo, antes de la entrada de Louzán, manipuló las puntuaciones para colar a San Sebastián por delante de Vigo ha desatado la indignación, como es lógico, en Galicia.

Al nuevo Mestalla le penaliza esta situación, puesto que las instituciones que apoyan la candidatura de Balaídos ya han pedido una investigación para que se revierta esa decisión. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pidió ayer explicaciones sobre el «cambio de criterios», en una declaración de urgencia tras transcender esa información del cambio de valoración de las sedes: «Esto es gravísimo, a lo mejor alguien quería dejar fuera a Vigo y no parece que fuese el equipo técnico el que cambió». El edil, en su queja pública, detalló que el pasado 25 de junio el equipo evaluador realizó un listado en el que se colocaba a Vigo como sede del Mundial pero que no se hizo público. Este documento, según la versión que ofreció Caballero, fue enviado a Rafael Louzán y, dos días después, el listado había cambiado quedándose fuera Balaídos. Más tarde, Louzán, que recordemos era presidente de la Federación Gallega cuando se realizó la evaluación, confirmó que Vigo no sería sede «por una diferencia pequeña». El alcalde lamentó que, desde entonces, todas las explicaciones recibidas no le convencieron, como la de la baja estructura financiera de la candidatura.

La actual directiva de la Federación ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido puesto que esa alteración de las puntuaciones sólo se produjo con esos dos estadios. Los diez primeros estadios tienen la puntuación sin alterar, donde la máxima son los 17,4892 del Santiago Bernabéu. El informe, por cierto, es la prueba documental de lo que ya se intuía sobre la candidatura de Valencia; que fue fallida. Hay que recordar que la documentación llegó cuando ya había comenzado la reunión en Marruecos, en junio de 2024, y que cuando se puntuó a las sedes españolas no se habían reanudado las obras del nuevo Mestalla. Esa incertidumbre es la que penalizó a la candidatura valenciana hasta dejarla en una puntuación residual de 1,414 puntos. Sólo por debajo de El Molinón (0,389) y de la Nueva Condomina de Murcia (0,2334). Si Valencia puntuó por encima del punto fue, tal y como señalaron fuentes conocedoras del proceso a este periódico, porque en el apartado de 'criterios estratégicos' la sede, como ciudad, siempre ha sido una de las más valoradas.

Ese argumento, el de que España no puede permitirse un Mundial sin Valencia, es el que sigue exprimiendo Louzán para mantener el pulso de que el nuevo Mestalla entre en el listado definitivo. Si al final de la investigación abierta Balaídos le quitara el sitio a Anoeta, la que debe ser la nueva casa de los valencianistas necesitaría una renuncia para entrar. Ahí, A Coruña sería la opción más señalada al entrar, en ese supuesto, al entrar Vigo. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Ángel Rodríguez Uribes, señaló el pasado sábado en Picanya que se está trabajando para que la Comunitat tenga una sede en el Mundial 2030: «El CSD, desde el minuto uno, ha defendido incluso antes que la propia Federación Española y antes de que se pronunciara el propio club, que Valencia tiene que estar. Todavía hay años por delante, hay que hacer el estadio. Parece que la ciudad de Valencia tiene que estar en un Mundial porque es un proyecto de país y la tercera gran ciudad de España tiene que estar». Esa voluntad estratégica habrá que convertirla en realidad. Bajo los criterios de FIFA, en los que se basaron las puntuaciones, el nuevo Mestalla sin construir está muy lejos de Gran Canaria (12,3034) o La Romareda (11,10).