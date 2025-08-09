El partido Villarreal CF - Aston Villa podrá verse este domingo en directo y gratis por televisión en À Punt El equipo de Marcelino cierra la pretemporada en el Trofeo de la Cerámica

Jugadores del Villarreal celebran un gol durante el partido amistoso ante el Arsenal.

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:45 | Actualizado 21:53h.

Unai Emery, el técnico que otorgó el primer título europeo al Villarreal CF, regresa al estadio de la Cerámica para enfrentarse al conjunto amarillo este domingo 10 de agosto, a las 21:00 horas, en el Trofeo de la Cerámica.

Lo hará dirigiendo al Aston Villa y con el jugador vila-realense Pau Torres en la plantilla del equipo de la Premier. Plato fuerte para cerrar la pretemporada de los hombres de Marcelino tras la victoria del miércoles contra el Arsenal en Londres.

À Punt retransmitira el partido en directo con la narración de Xavier Alberola y los comentarios del exjugador Javi Valls y el periodista Javier Pérez.