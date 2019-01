Las últimas y angustiosas palabras del futbolista Emiliano Sala Flores y mensajes en recuerdo de Emiliano Sala, que aún no ha sido hallado tras desaparecer su avioneta. / AFP El delantero argentino alertó en un audio de que su avioneta parecía que iba a caer «a pedazos» AFP Miércoles, 23 enero 2019, 21:14

«Las horas pasan y ya me da de pensar lo peor», dijo este martes Horacio, el padre del futbolista argentino Emiliano Sala que viajaba en una avioneta desaparecida el lunes sobre el Canal de la Mancha.

«Yo lo único que quisiera es que lo encuentren, lo último que dijeron es que se le terminó la comunicación cuando pasaron el río, que ahí se le terminó la comunicación», dijo apesadumbrado a los medios locales en Progreso, el pueblo de la provincia de Santa Fe a 600 km al norte de la capital argentina, donde reside la familia del jugador.

Posteriormente, un mensaje atribuido a Sala y difundido por la prensa argentina reveló que el jugador estaba angustiado por el vuelo. «Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff», dice el mensaje de voz que se atribuye a Sala y que tenía por destinatarios un grupo de amigos, según la prensa local.

«Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo», dice supuestamente Sala en el mensaje de Whatsapp.

El futbolista de 28 años acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, club galés que compite en la primera división inglesa.

Horacio Sala explicó que la última vez que habló con su hijo fue el domingo pasado y que supo de lo sucedido a través de la televisión. El hombre, que trabaja como conductor de un camión, recordó que su hijo es una persona muy querida en Progreso y respetada en Francia por sus logros como futbolista. Allá en Nantes, por ejemplo era el ídolo, la hinchada era algo impresionante, no lo querían dejar ir», recordó.

En medio de la consternación por lo sucedido, Horacio aún espera buenas noticias. «Esperemos que en estas pocas horas de sol nos den una noticia, por lo menos», se esperanzaba por la tarde.

Más temprano, Mercedes, la madre del futbolista que fue revelación en 2018 en la liga francesa, contó que había hablado con el jugador poco antes de la partida de la avioneta. «La última vez que hablé con 'Emi' fue antes del despegue y él estaba muy feliz en el mejor momento de su carrera», declaró la madre al canal C5N. «El avión que lo trasladaba era del presidente del Cardiff», agregó. Pese a la distancia, «siempre nos vemos y estamos en contacto con Emiliano. Si no venía él, iba yo para allá», agregó la mamá.

El mundo del fútbol se ha mostrado consternado por lo sucedido. El astro argentino Diego Maradona envió un mensaje a través de las redes sociales. «Ojalá que se haya equivocado de aeropuerto y lo encuentren vivo», expresó Maradona en un mensaje de audio publicado en Instagram.

«Esto es una mala leche (mala suerte) terrible. Cuando pasan estas cosas así, pienso en todos los viajes que hice yo con un montón de gente», dijo el actual entrenador del mexicano Dorados de Sinaloa.

Emiliano Sala.

También el exfutbolista Gabriel Batistuta, uno de los máximos goleadores que tuvo la selección argentina, oriundo de Santa Fe como Sala, envió un mensaje a través de la red social Twitter. «Porque sos un futbolista argentino de Santa Fe con los mismos sueños que tuvo en Europa con el mismo sacrificio en el mismo puesto. Porque sé que los goleadores nunca se entregan. Hoy rezo por vos», escribió Batistuta.

Nacido en Colonia Cululú, un pueblo de 300 habitantes en la provincia de Santa Fe donde vivió hasta los tres años, el delantero comenzó a patear la pelota a los cuatro años y nunca paró. La familia se mudó después a Progreso, una pequeña ciudad de 3.000 habitantes.

«Son horas de incertidumbre, de mucho dolor y mucha tristeza, esperando la noticia buena de que se encuentre con vida», dijo a la AFP Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso a cuyo centenario cumplido en 2018 Emiliano asistió como el invitado de honor.

Sala es el hijo pródigo de Progreso, cuyos habitantes no pueden salir del shock por lo sucedido. «Cerraba y abría los ojos para ver si no estaba soñando», dijo a la AFP Miguel Meynet, un vecino del lugar que como tantos sigue como si de un hijo se tratara la carrera del joven futbolista. «Nosotros seguimos esperando un milagro realmente, otra cosa no se puede esperar», afirmó.