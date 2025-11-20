Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mundial | Clasificación

Irlanda del Norte, primer escollo de Italia hacia un Mundial que debería ganarse a domicilio

La 'Azzurra' se medirá al ganador del duelo entre Gales y Bosnia como visitante si supera antes al combinado norirlandés en casa

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Italia, cuatro veces campeona del mundo que acumula dos ausencias consecutivas, tratará de evitar otra debacle de nuevo bajo la espada de Damocles. Su ruta, favorecida por su condición de cabeza de serie en el sorteo, comenzará con una semifinal en casa ante Irlanda del Norte, a priori asequible, aunque se complicará con la final a domicilio contra el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia en Cardiff.

El sorteo de la repesca europea, que repartirá cuatro plazas para el Mundial, deparó otras tres rutas más hacia el gran objetivo. En la segunda Ucrania y Suecia pugnarán por un puesto en la final, aunque en este caso en territorio neutral por la situación del país teóricamente anfitrión. Se cruzarán con el vencedor del Polonia-Albania, que se disputará en territorio polaco, bajo la condición de locales.

La tercera llave enfrentará a Eslovaquia y Kosovo, por un lado, y a Turquía y Rumanía, por otro. El combinado otomano, liderado por Arda Güler, parte como favorito, con la semifinal en casa pero, eso sí, una hipotética final a domicilio.

Finalmente, la República Checa contará con el factor de su afición frente a Irlanda y también ejercería como anfitrión en una teórica final ante el ganador del duelo entre Dinamarca y Macedonia del Norte, que se disputará en suelo escandinavo.

En cuanto al 'playoff' intercontinental, que repartirá dos billetes más para el Mundial, Nueva Caledonia y Jamaica se jugarán una plaza para la final en la que ya espera la República Democrática del Congo por razones de ranking FIFA. Mientras, en el otro lado del cuadro Bolivia y Surinam disputarán la semifinal con el propósito de alcanzar el duelo decisivo frente a Irak. Todos los partidos se disputarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.

Cruces de la repesca europea:

Cuadro 1:

Gales - Bosnia

Italia - Irlanda del Norte

Cuadro 2:

Ucrania - Suecia

Polonia - Albania

Cuadro 3:

Eslovaquia - Kosovo

Turquía - Rumanía

Cuadro 4:

República Checa - Irlanda

Dinamarca - Macedonia del Norte

