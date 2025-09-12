Xabi Alonso alerta sobre la «exigencia» de visitar Anoeta

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:04 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

Todo gira en torno a Xabi Alonso con ocasión de la visita del Real Madrid a Anoeta de este sábado, un atractivo y a priori desequilibrado duelo cuarta jornada de Liga que enfrenta al líder, con pleno de triunfos, ante una Real Sociedad que todavía no conoce la victoria bajo el mando de Sergio Francisco y flirtea incluso con los puestos de descenso. Se da la paradoja de que si hoy el entrenador guipuzcoano dirige al equipo blanco y no al donostiarra es porque la excelente trayectoria de Imanol Alguacil evitó que Xabi diera el salto al primer equipo tras ascender con el Sanse a Segunda.

El técnico madridista regresa a casa para medirse al equipo 'txuri-urdin' por segunda vez como preparador visitante y con el reto de que el resultado sea opuesto al de su primera comparecencia. Al frente del Bayer Leverkusen, el tolosarra jugó y perdió un amistoso contra la Real, pero fue en la pretemporada de 2023. Luego, encadenaría una espectacular racha de resultados que le llevaría a conquistar la primera Bundesliga en la historia del club de la Aspirina y disputar la final de la Liga Europa.

Parco en explicaciones pero a la vez directo, el guipuzcoano dejó un buen titular cuando se le preguntó a quién apoyará su padre, el exinternacional español Periko Alonso, hincha realista y simpatizante del Barça porque allí jugó buena parte de su carrera. «No le sé. Tendríais que preguntarle a él, espero que con nosotros. Es un partido especial en la familia», subrayó el preparador merengue.

Sensaciones en todo caso extrañas para Xabi Alonso, aunque en su etapa de futbolista ya conoció lo que supone medirse a la Real como integrante destacado del Real Madrid, un rival que, precisamente, no suele ser bien recibido en San Sebastián. Ya como entrenador, había dirigido solo al Infantil A del Real Madrid cuando la Real le contrató para su filial en el verano de 2019, justo en el momento en que Imanol comenzó la temporada al frente del primer equipo tras haber sustituido en las dos campañas anteriores de manera provisional a Eusebio Sacristán y Asier Garitano.

Se daba por hecho que el rodaje de Xabi Alonso en el Sanse acabaría en el primer equipo tarde o temprano. Máxime cuando en su segundo ejercicio aascendió a Segunda tras 60 años y renovó solo un año más. Pero ocurrió que Imanol también se ganó con creces la continuidad tras terminar quinto en Liga porque antes había conquistado una Copa del Rey y logrado hasta cinco clasificaciones seguidas para jugar en Europa, una de ellas incluso en la Champions.

Lejano hasta luego

Cuando hace tres años la Real anunció la marcha de Xabi, no lo hizo con el clásico adiós y gracias por los servicios prestados sino con un hasta luego. «Xabi Alonso no seguirá en la Real Sociedad el próximo curso, pero las puertas del club 'txuri-urdin' permanecerán siempre abiertas para poder volver a juntar de nuevo sus caminos». Hoy, ese día parece lejano porque el caché de Xabi es demasiado alto para la Real. Su extraordinario trabajo en el Bayer Leverkusen le condujó directamente al banquillo madridista, tras sonar también nada menos que el Liverpool y el Bayern de Múnich, otros dos clubes donde ejerció su maestría como mediocentro.

Tras la pretemporada más corta que se recuerda, con apenas dos semanas de trabajo en Valdebebas tras las vacaciones por el Mundial de Clubes, hay que atribuirle a Xabi Alonso el mérito de sumar nueve puntos en tres partidos ante Osasuna (1-0) y Mallorca (2-1) en casa y, en medio, Oviedo (0-3) fuera. El Madrid ha encontrado antes los resultados que el juego, pero con viento a favor es más fácil poder trabajar tranquilo y ensamblar al equipo.

Se le presenta al líder quizá el examen más exigente, máxime porque tras los parones ligueros por los partidos de selecciones los equipos grandes suelen sufrir, pero las primeras sensaciones de este Madrid son positivas. Con Xabi parece un bloque más armado y trabajador defensivamente, con Tchouaméni estupendo en el pivote defensivo, y capaz también de encontrar al mejor a Mbappé, autor ya de tres goles.

De momento, muy buena nota para los recién incorporados Huijsen y Álvaro Carreras, decisivo con el gol salvado ante el Mallorca, y se espera más de Trent y de Mastantuono. Para este pleito, «exigente porque es un buen rival», Xabi tiene mucho y bueno donde elegir porque todos llegaron bien de sus selecciones. El objetivo es que todos se sientan útiles, «remen en el mismo barco» y sigan «asimilando ideas».

Por su parte, la Real empezó el curso con un empate en Mestalla (1-1), que se pudo dar por bueno, pero luego no pasó de una tablas casi milagrosas ante el Espanyol (2-2) en Anoeta y perdió en el Tartiere ante el Oviedo (1-0). Acusa tanto la marcha de Imanol Alguacil después de seis años continuados en el banquillo como la sucesiva salida de jugadores clave, el último Martín Zubimendi rumbo al Arsenal.

Ante el Madrid, se presenta una oportunidad de oro para cambiar el rumbo en un estadio lleno y con una afición volcada. El equipo más laureado del mundo sufre más en Anoeta desde que se eliminaron las pistas de atletismo y la afición está más cerca de sus jugadores.

Desde el ascenso de la Real en 2010, los números dicen que el Madrid logró seis victorias, tres de ellas muy cómodas, en ocho años con pistas, y que después las fuerzas se igualaron con dos victorias donostiarras, un empate y cuatro éxitos visitantes, alguno bastante sufrido, como el del año pasado, que llegó tras tres disparos a los postes entre Sucic y Becker y sendos penaltis a favor del Madrid en el tramo final. Para este duelo, la Real espera un rival «más equilibrado y que quiere tener más el balón», según desgrano Sergio Francisco en la previa. Un técnico que no puede contar con los lesionados Óskarsson y Yangel Herrera.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Aramburu o Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen, Brais, Gorrotxategi, Pablo Marín, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger o Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Güler, Brahím, Mbappé, Vinícius.

Árbitro: Jesús Gil Manzano.

Hora: 16:15 h.

Estadio: Anoeta.

TV: MovistarLaLiga.