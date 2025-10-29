Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Szczesny ataja el penalti que lanzó Mbappé en el clásico disputado el pasado domingo. Óscar del Pozo (Afp)
Barcelona

Szczesny da la razón a Flick

El guardameta polaco se quedó para ser un sustituto de garantías de Joan García y ha demostrado serlo

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El Barcelona acumuló malas noticias en el Santiago Bernabéu, pero hubo un hombre que salió reforzado. Ese fue Wojciech Szczesny. El meta polaco fue ... titular una vez más por la lesión de Joan García y sostuvo al equipo de Hansi Flick durante muchos minutos gracias a sus intervenciones bajo palos. Sus paradas sirvieron para demostrar que el técnico alemán no se equivocaba priorizando su continuidad durante el pasado verano y también para dar tranquilidad a un Barça que está bien cubierto bajo palos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  3. 3

    Así fue el día que nos partió el corazón
  4. 4 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  7. 7 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  8. 8

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  9. 9 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego
  10. 10

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Szczesny da la razón a Flick

Szczesny da la razón a Flick