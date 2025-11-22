Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Premios Cacau d'Or: estos son los 'templos' del esmorzaret valenciano 2025
Juan Canela, el docio número 6 del Barcelona, hace el saque de honor DAZN
Jornada 13

El socio número 6 del Barcelona hace el saque de honor en la vuelta al Camp Nou

Juan Canela Salamero, al socio más antiguo que ha podido acudir al estadio, ha sido el encargado de llevar un momento emotivo

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

Uno de los momentos más emotivos del regreso del fútbol al Camp Nou se produjo con el saque de honor. El encargado ha sido el socio Juan Canela Salamero, socio número 6 del club azulgrana, y el socio más antiguo que ha podido acudir al estadio.

En los prolegómenos del partido ha habido diferentes actuaciones musicales, así como fuegos artificiales poco antes de la salida de los futbolistas al terreno de juego.

El palco del Camp Nou se ha quedado pequeño. Además del nieto y el bisnieto de Joan Gamper, fundador del Barça y que hoy cumpliría 148 años, están en el palco el alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, y artistas como Estopa o Bizarrap.

A este primer partido en el Camp Nou, estaban invitados todos los expresidentes, pero solo confirmó su asistencia Joan Gaspart.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  7. 7

    Valencia enciende las luces de la Navidad
  8. 8

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  9. 9 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  10. 10

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El socio número 6 del Barcelona hace el saque de honor en la vuelta al Camp Nou

El socio número 6 del Barcelona hace el saque de honor en la vuelta al Camp Nou