El socio número 6 del Barcelona hace el saque de honor en la vuelta al Camp Nou

Javier Varela Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:27

Uno de los momentos más emotivos del regreso del fútbol al Camp Nou se produjo con el saque de honor. El encargado ha sido el socio Juan Canela Salamero, socio número 6 del club azulgrana, y el socio más antiguo que ha podido acudir al estadio.

En los prolegómenos del partido ha habido diferentes actuaciones musicales, así como fuegos artificiales poco antes de la salida de los futbolistas al terreno de juego.

El palco del Camp Nou se ha quedado pequeño. Además del nieto y el bisnieto de Joan Gamper, fundador del Barça y que hoy cumpliría 148 años, están en el palco el alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, y artistas como Estopa o Bizarrap.

A este primer partido en el Camp Nou, estaban invitados todos los expresidentes, pero solo confirmó su asistencia Joan Gaspart.