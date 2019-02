Jornada 23 Simeone: «Modric sigue siendo el jugador más determinante del Real Madrid» Diego Pablo SImeone, en rueda de prensa. / Efe El entrenador del Atlético se puso el caparazón y no quiso hablar ni de Morata, ni de Courtois, ni de cansancio, ni de nada que no fuera fútbol JAVIER VARELA Madrid Viernes, 8 febrero 2019, 13:16

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación con gesto serio y con prisa. Este sábado se disputa un nuevo derbi madrileño y el argentino parecía ser consciente de lo que hay en juego. Una victoria le mantendría en la lucha por el título, pero un empate y, sobre todo, una derrota, le haría decir adiós a sus opciones. Quizá por eso se puso el caparazón y daba igual que se le preguntara de cualquier tema, porque la respuesta era esquiva, rápida y sin responder a lo que se le preguntaba. Parecía no querer hablar ni de Morata, ni de Courtois, ni de cansancio, ni de nada que no fuera fútbol. «Modric sigue siendo el jugador más determinante del Real Madrid», fue la declaración más clara que se le sacó al técnico argentino del Atlético.

Más de puntillas pasó sobre la vuelta de Thibaut Courtois al Metropolitano con la camiseta del Real Madrid. «No me pudo poner en el lugar de la gente», señaló el argentino antes de alabar al guardameta belga. «Es un gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente bien y ahora está en un buen momento como en todos los equipos que ha jugado», añadió. Y cuando fue preguntado por cómo será el recibimiento a Morata y si entendería que no celebrara un posible gol, Simeone tiró de oficio para responder lo que le dio la gana: «Mañana tenemos un partido importante donde necesitamos llevarlo donde queremos y ojala nos salga». «Mañana esperamos un escenario en consecuencia del rival que vamos a tener», dijo en un claro emnsaje a la grada del Metropolitano.

Sí que habló del Real Madrid, del que destacó que «está creciendo desde la llegada de Solari» y confesó que «tiene mucha profundidad si juega Vinicuis, Bale o Lucas Vázquez». Además, reconoció que «Benzema está en momento fantástico», pero recordó que el Atlético está «con la ilusión de estar trabajando bien», aunque lamentó que «ante el Betis no pudimos llevarlo donde queríamos». El Madrid llegará al partido tres días después de jugar el clásico copero, lo que puede ser una ayuda por la acumulación de partido, algo en lo que Simeone no piensa. «Buscamos imaginarnos la mejor imagen del rival y hemos preparado el partido en consecuencia de esa imagen que tenemos de ellos», sin pensar en un posible cansancio cumulado por el partido del Camp Nou.

Sin embargo si quiso reivindicar a su equipo porque «estamos bien y en los partidos anteriores hemos disputado un buen juego en casi todos». Sí lamentó que faltara «profundidad y verticalidad ante el Betis», aunque se mostró confiado en «encontrarla en el partido de mañana». El argentino no quise darle más importancia a una posible victoria ante el Real Madrid y negó que afronte estos partidos de una manera especial: «A mí me pone ganar todos los partidos que me ponen por delante». Además, no desveló si hay algo que le preocupa en especial del equipo blanco sino «el partido en general» y sobre si el Real Madrid es menos peligroso sin Cristiano, echó balones fuera al asegurar que «esa pregunta es más para el entrenador o los dirigentes del Madrid».

Por último habló de Santiago Solari, al que entrenó en San Lorenzo en la última etapa de la carrera futbolística del ahora técnico del Real Madrid. «Le conozco de hace un montón de tiempo y en esos partidos nos dio mucha categoría y jerarquía». Sin embargo no quiso valorar cómo está viendo el trabajo de su compatriota en el banquillo «porque no me parece el lugar adecuado para opinar de un colega» aunque sí confesó que «está capacitado, ha demostrado personalidad y por ser argentino me tiene contento».