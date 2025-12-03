Los puntos de los partidos de la jornada 19 adelantada: a quien fichar o clausular de Barcelona y At. Madrid

El duelo en lo alto de la tabla se jugó con antelación para liberarlos de cara a la Supercopa de España

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:33 | Actualizado 09:53h.

La jornada 19 de la LaLiga está programada para mediados del mes de enero, pero este 2 de diciembre ya se ha disputado el partido adelantado entre Barcelona y At. Madrid, que tendrá una incidencia importante en los jugadores de LaLiga Fantasy. Además, este 3 de diciembre se disputa el Athletic-Real Madrid, y en ambos casos puede provocar una oleada de fichajes y clausulazos que se multiplicarán a finales de mes y principios de enero.

El motivo del adelantamiento de la jornada es que la Supercopa de Europa se disputa entre el 7 y el 11 de enero de 2026, por lo que los equipos participantes han tenido que mover sus partidos en el calendario.

Las fechas y jugadores clave

La jornada 19 arrancará presumiblemente de manera oficial, a efectos de LaLiga Fantasy, el viernes 9 de enero. Como la protección de la cláusula se prolonga durante 14 días y el reglamento impide robar jugadores desde que quedan 24 horas para que arranque la jornada, a partir de finales de diciembre (23 o 24, probablemente) quien reclute o mantenga a un jugador en su plantilla lo podrá disfrutar en la jornada 19 con todos sus puntos. Además, este año los participantes tienen la opción de 'blindar' a un jugador durante 24 horas adicionales, y en aquellas ligas en las que se haya optado por la modalidad premium el plazo se puede duplicar hasta las 48 horas, por lo que desde el 21 o 22 de diciembre se podrían asegurar buenos puntos, en especial de jugadores que han marcado goles, como Dani Olmo, Baena, Ferran o Raphinha, así como de futbolistas con actuaciones destacadas como Pedri, Yamal, Balde, Joan García o Molina.

Bloqueos y robos antes de Navidad

Es decir, que desde finales de diciembre (que cada jugador calcule cuándo es en su caso) los clausulazos para robar a los jugadores que destacaron en el partido adelantado volarán, y las subidas de cláusulas para quien los tenga en su poder se pueden disparar. Las pujas por jugadores que estén libres también aumentarán y la inflación se instalará por unos días en LaLiga Fantasy.

Hay que tener en cuenta que en otros juegos fantasy la metodología puede ser diferente, ya que se puede haber optado por la jornada extra o porque puntúe de manera distinta.

Los puntos de los jugadores para LaLiga Fantasy, según publicó Dazn, en la jornada 19 adelantada, han sido:

Puntos del Barcelona en la jornada 19

Joan García 7

Koundé 4

Cubarsí 5

Gerard Martín 6

Balde 9

Eric García 3

Pedri 12

Dani Olmo 12

Raphinha 11

Lamine Yamal 11

Lewandowski 1

Suplentes

Rashford 3

Ferran Torres 8

Dro 2

Casadó 2

Christensen 2

Entrenador

Hansi Flick 5

Puntos del Atlético de Madrid en la jornada 19

Oblak 4

Molina 7

Giménez 0

Lenglet 3

Hancko 1

Giuliano Simeone 3

Barrios 1

Cardoso 2

Nico González 1

Baena 10

Julián Alvarez 1

Suplentes

Gallagher 0

Almada 2

Sorloth 0

Koke 1

Griezmann 1

Entrenador

Diego Pablo Simeone 0