Los puntos de Celta y Betis de la jornada 6 adelantada abren la puerta a los clausulazos a partir del 7 de septiembre El Celta-Betis se jugó con antelación a la jornada que se disputará entre semana

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:40 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Se viene semana de clausulazos y fichajes sobrepujados en la LaLiga Fantasy, el juego en el que cientos de miles de personas hacen sus equipos para convertirse en el mejor entrenador virtual. El 27 de agosto se disputó el Celta-Betis, partido adelantado de la jornada 6, y ha llegado el momento en el que los futbolistas que destacaron pueden quedar protegidos para quien los fiche.

La Liga ha anunciado que la jornada 6 oficial arranca el martes 23 de septiembre a las 19 horas con el Athletic-Girona y Espanyol-Valencia. Como la protección de la cláusula se prolonga durante 14 días y el reglamento impide robar jugadores desde que quedan 24 horas para que arranque la jornada, el 8 de septiembre es la fecha en la que quien 'pesque' a un jugador lo podrá disfrutar en la jornada 6 con todos sus puntos. Además, este año los participantes tienen la opción de 'blindar' a un jugador durante 24 horas adicionales, y en aquellas ligas en las que se haya optado por la modalidad premium el plazo se puede duplicar hasta las 48 horas.

Bloqueos y robos incluso desde el día 6

Es decir, que desde el 6, 7 u 8 de septiembre (que cada jugador calcule cuándo es en su caso) los clausulazos para robar a los jugadores que destacaron en el partido adelantado volarán, y las subidas de cláusulas para quien los tenga en su poder se pueden disparar. Las pujas por jugadores que estén libres también aumentarán y la inflación se instalará por unos días en LaLiga Fantasy.

Hay que tener en cuenta que en otros juegos fantasy la metodología puede ser diferente, ya que se puede haber optado por la jornada extra o porque puntúe de manera diferente.

Los puntos de los jugadores para LaLiga Fantasy, según publicó Dazn, en la jornada 6 adelantada, han sido:

Puntos del Celta en la jornada 6

Radu 4

Mingueza 3

Ristic 4

Javi Rodríguez 3

Yoel Lago 4

Ilaix Moriba 3

Hugo Sotelo 6

Hugo Álvarez 10

Swedberg 1

Borja Iglesias 3

Pablo Durán 4

Suplentes

M. Alonso 4

Javi Rueda 3

Bryan Zaragoza 3

Iago Aspas 3

Ferrán Jutglá 3

Puntos del Betis en la jornada 6

Álvaro Valles 7

Marc Bartra 14

Ricardo Rodríguez 4

Hector Bellerín 4

Natan 6

Pablo Fornals 4

Lo Celso 10

Aitor Ruibal 2

Rodrigo Riquelme 4

Sergi Altimira 2

Cucho 2

Suplentes

Valentín Gómez 2

Dani Pérez 2

Bakambu 2

Chimy Avila 1

Pablo García 2

Temas

Betis