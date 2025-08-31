Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Carreras escucha las indicaciones de Xabi Alonso durante el Real Madrid-Mallorca. EP
El Real Madrid, cruzado con el VAR, presume de alas

Carreras y Trent fueron decisivos para que los blancos domesticasen al Mallorca en un duelo con tres goles anulados que da margen a Xabi Alonso para pulir conceptos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:37

El Real Madrid afronta el parón de selecciones con una sonrisa en la boca. Nueve puntos sobre nueve posibles explican la felicidad de los blancos, ... que alcanzan la primera pausa liguera en una situación muy distinta a la que se produjo la pasada campaña. Entonces el equipo que dirigía Carlo Ancelotti llegó a la tregua de septiembre motivada por los compromisos internacionales con dos feísimos resbalones en su hoja de servicios ante Mallorca y Las Palmas que le situaron cuatro unidades por debajo de un Barça que firmó un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas. Aquel mustio descorche del campeonato contrasta con el prometedor arranque protagonizado por la escuadra que comanda Xabi Alonso.

