Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
Simeone, durante el encuentro entre el Espanyol y el Atlético en el RCDE Stadium. Efe
Análisis

El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre

El Cholo no había perdido nunca un estreno liguero, pero pese al resultado acabó satisfecho por el juego de su equipo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:21

Ni más ni menos que catorce temporadas han tenido que pasar para que el Atlético del Cholo cayera derrotado en el primer partido de Liga. ... Pese a que el técnico era un especialista en los estrenos y que su equipo se había adelantado en el marcador con un golazo de Julián Álvarez. Más de lo mismo con el conjunto colchonero. En 17 minutos tiró por la borda la superioridad mostrada hasta entonces, viéndose remontado por un Espanyol que se pegó la primera fiesta de la temporada, mientras que los madrileños se encontraban con el primer batacazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  6. 6 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  7. 7 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre

El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre