Modric: «He ganado muchos trofeos, pero el más importante es el cariño»

El homenaje del Bernabéu a dos leyendas se alargó más allá del partido. Tras el pitido final, y como si se tratase de una de tantas celebraciones por la conquista de la Champions que han vivido en el pasado, Ancelotti y Modric se dirigieron desde el círculo central a una parroquia rendida a los suyos.

El italiano fue conciso, fiel hasta el último momento a su estilo siempre sosegado. «Ha sido un honor, ha sido un placer. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente, Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas, de una calidad fantástica, y compartir con vosotros todos estos momentos», comenzó Carletto, mientras Florentino Pérez se emocionaba en el palco como jamás se recuerda en el dirigente.

«Esta es una historia inolvidable. Nadie puede olvidar los tres goles de Karim contra el PSG, los dos goles de Rodrygo al City, el pase de Modric contra el Chelsea y los dos goles de Joselu al Bayern. Yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Hala Madrid y nada más, os quiero mucho. Ciao», concluyó el técnico de Reggiolo, antes de dar paso al '10', prolongación del preparador sobre el terreno de juego.

«Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Ha sido un viaje largo pero maravilloso. Primero quiero dar las gracias al club, al presidente, Florentino Pérez. También a todos los entrenadores durante todos estos años, los compañeros que me han acompañado en este camino y toda la gente que me ayudó. Muchas gracias, de corazón», reconoció el croata.

A continuación recordó a su familia. «Sin ellos todo esto no sería posible», señaló. «Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos. Muchos trofeos, pero lo más grande que he ganado es el cariño y el amor que me habéis dado todos estos años», explicó.

«No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más», cerró su alocución el '10', manteado por sus compañeros antes de que también Ancelotti fuese aupado por el vestuario que ha gestionado con maestría durante las últimas cuatro temporadas. Después llegó la vuelta de honor y el último baño de masas para Modric, primero junto a su esposa y sus hijos, después acompañado por Carletto. Así se cerró una tarde que el Bernabéu difícilmente olvidará.